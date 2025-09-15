Medios israelíes señalan a Pedro Sánchez tras la cancelación de la última etapa de la Vuelta Ciclista en Madrid: ¿qué dice la prensa internacional?

La organización de la Vuelta Ciclista a España cancelaba ayer la última etapa de la cita, que tenía previsto transcurrir en el centro de Madrid. Manifestantes propalestinos cortaban y bloqueaban varios tramos del recorrido, donde además había lanzamiento de objetos y cargas policiales. Así, la jornada terminaba con más de una veintena de agentes heridos y dos detenidos después de que los manifestantes ocuparan las calzadas y protagonizaran enfrentamientos con las autoridades.

A tan solo 56 kilómetros de la meta, la 80.ª edición de la Vuelta a España se paralizaba. El paseo del Prado, Callao y Atocha han sido las principales zonas de tensión e incidentes entre manifestantes y policía. El foco de los propalestinos estaba puesto, sobre todo, en la presencia del equipo Israel-Premier Tech en la prueba. Más de 100.000 personas estaban presentes en las concentraciones, según datos de la Delegación del Gobierno, que se han saldado con dos detenidos y 22 policías heridos.

Este hecho ha puesto a España en el punto de mira de cara a la prensa internacional, que ha dejado en evidencia al país y ha subrayado la violencia con la que se han desatado los actos de manifestantes y autoridades. Desde la BBC hasta The New York Times pasando por The Guardian, la prensa no ha dudado en señalar con contundencia la incapacidad de España para blindar un evento deportivo de primer nivel y tachar de violento, escandaloso y triste el colapso en la capital.

La respuesta de Israel

En la misma línea, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, no ha dudado en recriminar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que alentara a los participantes de la manifestación a ejercer presión sobre la última etapa de la Vuelta Ciclista. "Se ha cancelado el evento deportivo que siempre había sido motivo de orgullo para España. Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!", ha resaltado. Además, Saar también se ha detenido para recordar las palabras de Sánchez hace unos días, donde aseguraba lamentar no tener una bomba atómica para detener la ofensiva de Israel contra Palestina.

Además, medios israelíes no han dudado en señalar al presidente ante los hechos desencadenados en el país. Haaretz, periódico de Israel, ha puesto sobre la mesa que Israel-Premier Tech sufrió repetidas interrupciones a lo largo de los 21 días de carrera. El periódico también ha mencionado al ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, recordando que afirmó que "entendería y apoyaría" la retirada del equipo de la carrera mientras que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó su apoyo a los ciclistas "por no ceder ante el odio y las amenazas". Finalmente, por seguridad, el equipo anunció que retiraría su nombre de los maillots de los ciclistas.

לפני מספר ימים ראש ממשלת ספרד הביע צער על כך שאין לו פצצת אטום ״כדי לעצור את ישראל״. היום הוא עודד מפגינים לצאת לרחובות.

האספסוף הפרו-פלסטיני שמע את מסרי ההסתה - ופוצץ את מירוץ האופניים ״לה וואולטה״. כך בוטל אירוע הספורט שתמיד היה מקור גאווה לספרד.

סאנשז וממשלתו - בושה לספרד! — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) September 14, 2025

Vuelta al mundo: la prensa internacional critica la cancelación del evento

La organización de la Vuelta Ciclista a España 2025 no solo cancelaba este domingo su última etapa, sino que la ceremonia de premios tampoco se llevaba a cabo a raíz de las protestas. En zonas como el Paseo del Prado aumentó la tensión mientras el pelotón de La Vuelta intentaba seguir por la ciudad. Otros manifestantes invadieron zonas del recorrido y provocaron incidentes que dejaron a los deportistas sin la posibilidad de continuar su recorrido tras pasar por el Templo de Debod.