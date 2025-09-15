Pozuelo cierra el centro de migrantes tras meses de pulso con el Gobierno por la política migratoria

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha declarado este lunes el cese definitivo de la actividad del Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) del Gobierno central. El consistorio, que llevaba meses pidiendo el cierre definitivo de este centro, ha notificado la resolución después de estudiar las alegaciones que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones presentó el pasado 14 de agosto. En ellas, según el consistorio, la cartera que dirige Elsa Saiz reconoce que "había cientos de personas alojadas en el centro sin las condiciones necesarias". Migraciones lo niega.

El cierre de este centro vuelve a echar leña al fuego entre el ejecutivo autonómico y central por la política migratoria.

Este Creade abrió en 2022 para atender a la población ucraniana que llegaba a España huyendo de la guerra. Entonces, no hubo ninguna oposición. Meses después, su uso se amplió para acoger a personas procedentes de otros países en un momento de repunte en el número de llegadas a Canarias. A partir de ahí comenzaron los problemas políticos.

Cuatro meses de plazo

En una nota difundida a los medios de comunicación, el Ayuntamiento de Pozuelo explica que da cuatro meses de plazo al Ejecutivo para que realoje a las más de 400 personas que residen allí. Amplía el tiempo "al doble del que el propio ministerio reconoce como promedio de estancia" y evita "el cierre inmediato que es preceptivo en estos casos" por la situación de vulnerabilidad de los residentes. Con todo, asegura que lo cerrará en el momento si recibe nuevos residentes en ese plazo.

La decisión llega después de que el pasado 30 de julio se notificara al centro de refugiados de la ciudad el cese cautelar de su actividad. Alegaban que habían comprobado que "no disponía de licencia de funcionamiento" como centro de acogida y alojamiento.

Aseguran que, desde el 1 de julio, el Ejecutivo central autorizó una ocupación de hasta 564 plazas, todas ellas gestionadas por la Fundación ACCEM.

Lo hizo, exponen, "a pesar de que la única licencia de obras que figura en el proyecto original y que está fechada en 2013 es para un centro de formación de la Tesorería General de la Seguridad Social con auditorio y hospedaje con 90 habitaciones". "Un uso que nada tiene que ver con el que el Gobierno ha venido haciendo en los últimos meses y mucho menos aún con lo que pretendía hacer trasladando a 400 menores no acompañados a dicha instalación", ha afirmado la alcaldesa, Paloma Tejero.

A finales de julio, casi la mitad de las personas que vivían en el centro eran de Ucrania, pero "también latinoamericanas, mujeres con niños muy pequeños".

Por su parte, fuentes del ministerio aseguran que hasta el momento no han recibido ninguna notificación al respecto. "En todo caso, los servicios jurídicos del Ministerio analizarán la documentación, una vez que llegue la resolución, para decidir cómo proceder", exponen. El caso podría terminar en los tribunales.

Celebración de Vox

Este capítulo aviva aún más una polémica en torno a los centros de migrantes que se agravó a partir de la agresión sexual a una menor de 14 años a manos, presuntamente, de un usuario de Hortaleza (Madrid), a finales de agosto. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido reiteradamente el cierre de varios de estos centros situados en la región.

También lo pide Vox, que ha celebrado el cese de la actividad del centro de acogida de Pozuelo. Según la portavoz en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, "el PP se conforma con pasar el problema de un municipio a otro, pero no hablan de repatriar a los inmigrantes ilegales a sus países de origen". "En Vox, lo tenemos claro, ni en Fuenlabrada ni en Pozuelo, billete de vuelta", ha subrayado.

Varios dirigentes socialistas han acusado al PP de comprar el "discurso racista y xenófobo" de Vox. Los populares lo niegan. El pulso sigue activo.