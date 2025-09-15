El plan más sabroso de septiembre en Madrid: Mahou Bravas Fest toma el Museo del Ferrocarril

Madrid se rinde al sabor más castizo. Llega uno de los planes gastronómicos más esperados del mes: Mahou Bravas Fest 2025, el festival que reúne en un solo lugar a los templos de las patatas bravas de la capital. Un evento perfecto para foodies, amantes del tapeo y buscadores de planes con sabor local. Del 19 al 21 y del 26 al 28 de septiembre, el Museo del Ferrocarril se transforma en un gran mercado al aire libre donde las patatas bravas y la cerveza Mahou serán las grandes protagonistas. Entrada gratuita, ambiente festivo, gastronomía, música, talleres y una promesa clara: descubrir cuáles son las mejores bravas de Madrid.

Las mejores bravas de Madrid... y más

Restaurantes de renombre como Docamar, La Campana, La Sucursal Chamberí, GOZAR Neotaberna Castiza, Jenkin’s, Taberna Acuerdo 2, Neotaberna Miguelín y La Chismosa competirán por el premio a las mejores patatas bravas de Madrid. Cada uno presentará su versión más sabrosa de esta tapa tan nuestra, maridada con una cerveza Mahou diferente. Además, ofrecerán una tapa extra fuera de concurso para completar la experiencia. Como invitado especial llega desde Barcelona el mítico Bar Córdoba, referente en el Bravas Fest de la Ciudad Condal.

Bravas Fest. / Cedida

Tú votas. El jurado decide. La ciudad elige

El público asistente será clave: podrá probar, comparar y votar sus bravas favoritas. Al final del festival, se entregarán dos premios: uno elegido por votación popular y otro por un jurado gastronómico profesional.

Una forma divertida, participativa y sabrosa de formar parte de una competición donde la tapa más icónica de Madrid se convierte en arte culinario.

Talleres, sorteos, actividades para niños y más

Mahou Bravas Fest va más allá del tapeo. El recinto acogerá: