La patronal madrileña condena el "boicot" a la Vuelta España y apunta a la "enorme irresponsabilidad" del Gobierno

La patronal madrileña ha condenado hoy los hechos que obligaron ayer a suspender la etapa final de la Vuelta a España a su llegada a la capital. Una condena en la que, además de señalar la "actitud agresiva de unos pocos manifestantes", apuntan al Gobierno por la "incapacidad" para mantener el orden público y por la "enorme irresponsabilidad", aseguran, de "alentar" las manifestaciones y "felicitarse" por la suspensión.

"Respetamos el derecho de manifestación siempre que este no vaya unido a una incitación o actos violentos como los ocurridos en el día de ayer", asegura en un comunicado CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE en el que también sugiere que la imagen de un Madrid "seguro, abierto y moderno, que ha costado mucho esfuerzo conseguir", ha quedado erosionada "por la actitud agresiva de unos pocos manifestantes" y "por la incapacidad de los responsables de la seguridad del evento para mantener el orden público".

La organización que preside Miguel Garrido se muestra especialmente crítica con "las declaraciones de diversos responsables del Gobierno de España" que constituyen "una enorme irresponsabilidad, alentando las manifestaciones primero y felicitándose por el éxito de la suspensión después". En ese sentido, reclaman "que se asuman responsabilidades y se tomen medidas para que Madrid vuelva a ser un escenario óptimo para la celebración de este tipo de eventos internacionales".

En la misma línea se ha manifestado Madrid Foro Empresarial, organización empresarial madrileña independiente de CEIM. Su presidente, Hilario Alfaro, ha calificado de "impresentable" los hechos ocurridos en los últimos días. "Criticar las decisiones de un Gobierno es legítimo en democracia, pero es inadmisible criticar a toda una población, señalando y estigmatizando a personas, empresas, artistas o deportistas simplemente por ser israelíes". Una actitud, ha insistido, que "rezuma antisemitismo". Asimismo, ha lamentado que se convierta el deporte en "campo de batalla ideológica".

Desde Madrid Foro Empresarial consideran "aún más grave" que responsables políticos "hayan aplaudido" las protestas. Alfaro apunta directamente a Sánchez y al delegado del Gobierno. "Resulta inadmisible que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya manifestado su admiración por unas protestas que vulneran los principios básicos de respeto y convivencia", ha señalado respecto al primero. Al segundo le reprocha que calificara lo ocurrido de "ejemplo de dignidad". "La dignidad se demuestra garantizando la libertad, el respeto y la seguridad, no alentando la división ni tolerando comportamientos que dañan a la sociedad en su conjunto", ha remachado.