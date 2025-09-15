NORMATIVA SANITARIA
Parla defiende la tradición de su día de perros en la piscina y pide a la Comunidad de Madrid modificar la norma
El Ayuntamiento de Parla ha aprobado pedir a la Comunidad de Madrid una modificación de la normativa sanitaria para poder celebrar de nuevo el día de acceso a mascotas en su piscina de agua salada
El Ayuntamiento de Parla ha aprobado solicitar a la Comunidad de Madrid una excepción a la normativa sanitaria que desde el pasado año impide la celebración del evento Al Agua Perros, una jornada en la que se permitía a los vecinos acudir con sus mascotas a la piscina municipal de agua salada.
Una cita suspendida por la normativa
La actividad se venía organizando en Parla desde 2019 y se había consolidado como una jornada festiva de cierre de temporada en las instalaciones municipales. La iniciativa había despertado tanto interés que otros municipios, como Fuenlabrada, decidieron replicarla en sus piscinas.
Sin embargo, hace diez meses entró en vigor una nueva normativa autonómica que prohíbe expresamente la entrada de animales en piscinas públicas, salvo en el caso de los perros de asistencia. La Dirección General de Salud Pública notificó por escrito a los ayuntamientos de Parla y Fuenlabrada que debían suspender sus convocatorias, advirtiendo además de posibles sanciones económicas en caso de incumplimiento.
Tradición local y demanda ciudadana
El día de 'Al Agua Perros' se había convertido en una cita esperada por muchas familias de la localidad, que aprovechaban el último día de apertura de la piscina para disfrutar de un baño con sus mascotas. Según el consistorio, la jornada fomentaba la convivencia y servía además como espacio de socialización para los animales.
La petición del consistorio
Con el objetivo de recuperar esta actividad, el Ayuntamiento de Parla reclama ahora que se introduzca una excepción legal que permita habilitar un día al año para el acceso de los perros a la piscina. El consistorio sostiene que la medida responde a la demanda de numerosos vecinos y que puede desarrollarse garantizando las condiciones higiénico-sanitarias de la instalación.
- La Vuelta a España llega a Madrid, en directo: fuerte despliegue de seguridad por las protestas contra Israel
- Madrid empieza a cobrar la tasa de basuras: cuánto costará en cada barrio, quién está obligado y bonificaciones
- El lugar de la explosión en Vallecas: así es el bar 'Mis Tesoros', más de una década ofreciendo cocina peruana en Madrid
- Última etapa de la Vuelta Ciclista 2025 en Madrid: guía de movilidad con cortes de tráfico y metro cerrado
- La mejor orquesta de España actuará en Madrid en septiembre: fecha confirmada
- La línea 6 o el caos que no cesa: buses abarrotados y largas colas durante la hora punta a causa de las obras
- Defensa prepara su 'hito urbano' en Madrid: un edificio de 18 plantas para 'centralizar' oficinas en Nuevos Ministerios
- La tarifa más barata al final del día: así será el nuevo sistema de acceso al transporte que implantará Madrid en 2027