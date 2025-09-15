Parla defiende la tradición de su día de perros en la piscina y pide a la Comunidad de Madrid modificar la norma

El Ayuntamiento de Parla ha aprobado solicitar a la Comunidad de Madrid una excepción a la normativa sanitaria que desde el pasado año impide la celebración del evento Al Agua Perros, una jornada en la que se permitía a los vecinos acudir con sus mascotas a la piscina municipal de agua salada.

Una cita suspendida por la normativa

La actividad se venía organizando en Parla desde 2019 y se había consolidado como una jornada festiva de cierre de temporada en las instalaciones municipales. La iniciativa había despertado tanto interés que otros municipios, como Fuenlabrada, decidieron replicarla en sus piscinas.

Sin embargo, hace diez meses entró en vigor una nueva normativa autonómica que prohíbe expresamente la entrada de animales en piscinas públicas, salvo en el caso de los perros de asistencia. La Dirección General de Salud Pública notificó por escrito a los ayuntamientos de Parla y Fuenlabrada que debían suspender sus convocatorias, advirtiendo además de posibles sanciones económicas en caso de incumplimiento.

Tradición local y demanda ciudadana

El día de 'Al Agua Perros' se había convertido en una cita esperada por muchas familias de la localidad, que aprovechaban el último día de apertura de la piscina para disfrutar de un baño con sus mascotas. Según el consistorio, la jornada fomentaba la convivencia y servía además como espacio de socialización para los animales.

La petición del consistorio

Con el objetivo de recuperar esta actividad, el Ayuntamiento de Parla reclama ahora que se introduzca una excepción legal que permita habilitar un día al año para el acceso de los perros a la piscina. El consistorio sostiene que la medida responde a la demanda de numerosos vecinos y que puede desarrollarse garantizando las condiciones higiénico-sanitarias de la instalación.