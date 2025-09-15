Óscar López muestra su "orgullo" por las manifestaciones en la Vuelta a España y porque Sánchez se posicione con ellas

"Ayer Madrid dio un grito al mundo en contra del genocidio. Es motivo de orgullo y me alivia saber que miles y miles de personas se movilizan contra ese genocidio". El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha mostrado con esas palabras su apoyo a las movilizaciones que ayer obligaron a suspender la última etapa de la Vuelta a España. Ese orgullo lo ha extendido a la posición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en las horas previas a la etapa manifestó su "admiración" por "un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina".

Preguntado si las palabras de Sánchez le parecieron "prudentes", López ha asegurado que se muestra "muy orgulloso de que el presidente del Gobierno se posicione con quienes se manifiestan contra un genocidio". Asimismo, ha afirmado en el contexto del pulso que mantienen Gobierno y PP en torno al significado y alcance de esas propuestas, lo que le pareció "muy imprudente" fue que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se fotografiase con los participantes del equipo israelí Premier Tech. Ayuso había acudido al inicio de la etapa, donde saludó también a los ciclistas de Movistar y de UAE Team Emirates XRG, de Emiratos Árabes Unidos.

López ha insistido en que le enorgullece formar parte de un Gobierno "que está haciendo que el mundo se mueva" y ha recordado que hace unos días el exministro de Asuntos Exteriores francés Dominique de Villepin mantenía en la televisión francesa que Pedro Sánchez " ha salvado el honor de Europa en Gaza". Una frase, ha añadido, con la que está "completamente de acuerdo".

Asimismo, ha llamado a "dimensionar" lo que está ocurriendo en Gaza, "con 60.000 personas masacradas". "Quienes hoy se indignan y muestran un cabreo permanente", ha señalado, "no son conscientes de que están muriendo decenas de miles de inocentes en Gaza. Lo que está pasando en Palestina es insoportable y el pueblo de Madrid no es de mirar para otro lado ni agachar la cabeza", ha declarado en el trascurso de un desayuno informativo organizado por Europa Press.

Igualmente, se ha mostrado en contra de la participación de Israel en eventos deportivos o culturales como Eurovisión, aunque ha dejado la posición sobre la presencia de España en eventos en los que también tome parte Israel en manos del ministro de Exteriores y el presidente del Gobierno. "No hay condiciones para que mientras ocurre un genocidio Israel participe en estas competiciones", ha concluido.