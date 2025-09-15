Niño de Elche en Tetuán, El Conde de Torrefiel en Arganzuela o Bach y Piazzola en Vallecas: la cultura recorre el Madrid otoñal con '21 distritos'

Este viernes a las ocho de la tarde, cuando el sol inicie su descenso en el Templo de Debod, Ede estará actuando en directo en ese que es el observatorio por excelencia de este fenómeno en Madrid, donde a diario acuden decenas de turistas y algunos locales para ver terminar el día. Aprovechará la cantante madrileña para trazar un repaso a su por ahora breve carrera, la que discográficamente arrancó con Lucero hace tres años y que ahora afronta nuevos territorios con FIERALINDA. Pero la suya será también la actuación que inaugure la edición otoñal de 21 distritos, el festival con el que el consistorio madrileño dice querer repartir la cultura, en sus diferentes manifestaciones, por todos esos territorios que forman la metrópolis madrileña.

"Queremos llegar a todos los rincones, a todos los distritos, con este programa que arrancó en 2020 y que desde entonces ha tenido más de mil representaciones diferentes con un denominador común, que es la calidad absoluta de todos ellos. La cultura es un derecho y, por lo tanto, es un deber municipal facilitar su disfrute en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos. Es un bien común y el acceso a ella no puede depender del código postal", decía durante la presentación de su nueva programación la delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, que se ha felicitado de que esta manifestación madrileña haya superado ya los 250.000 espectadores a lo largo de todas las ediciones en las que se ha celebrado, con una asistencia media del 90% a sus propuestas.

La nueva edición de 21 distritos, que contempla más de un centenar de actividades que van del teatro a la danza, la música, los títeres, el circo, las exposiciones o los encuentros con creadores, se desarrollará hasta el 15 de diciembre. Habrá de todo en su programación, desde artistas emergentes a nombres consagrados, con la oportunidad de ver a estos últimos alejados de los grandes escenarios del centro en los que se les suele ver.

Niño de Elche, por ejemplo, cerrará esta edición el 15 de diciembre con un concierto en torno a su nuevo trabajo, en el que pone música a los poemas del sacerdote nicaragüense Ernesto Cardenal. Todavía no se ha hecho público dónde será, pero sí se conocen otras. Moisés P. Sánchez, el pianista más laureado del jazz español reciente, ofrecerá un recital libre en el Centro Cultural Paco de Lucía de Arganzuela. Antes de su anticipado estreno de primavera en el CDN, El Conde de Torrefiel, representantes de la mejor vanguardia escénica, presentarán su instalación teatral Se respira en el jardín como en un bosque en la Nave de Terneras de Matadero. La popular divulgadora Eugenia Tenenbaum se subirá al Faro de Moncloa para ofrecer una charla sobre su especialidad, la historia del arte con perspectiva de género. Y Claudio Constantini mostrará en el Centro Cultural Zazuar de Villa Vallecas cómo ha adaptado las piezas de Bach al bandoneón combinándolas con otras de Piazzolla.

Además de ellos, también forman parte de la programación de este año la coreógrafa Poliana Lima, la bailaora punk La Chachi, el colectivo Herstóricas y su aproximación a la memoria histórica con foco en las mujeres. María Toro, Paquito D’Rivera o Chano Domínguez son otros anunciados, pero todavía no figuran en la programación definitiva.

Se trata, como decía el director artístico del festival Adrián Sepiurca, de "dar apoyo a artistas emergentes, dar continuidad a artistas ya 'emergidos' pero que también necesitan sustento en sus trabajos, y generar nuevos contextos y nuevos formatos para artistas que ya están en otro circuito, que no necesitan soporte económico porque no les faltan bolos en su agenda, pero que no acostumbran a ir a lugares pequeños y justamente distribuidos por toda la ciudad".

Sinergias y continuidades

Dos ciclos incorporarán una serie de actividades de creadores iberoamericanos que se podrán ver en este marco: son el Festival Celebremos Iberoamérica (CIBFEST), que organiza la Organización de Estados Iberoamericanos, y el programa Buenos Aires en Madrid que patrocina el gobierno de la ciudad de Buenos Aires a través de su Ministerio de Cultura. Gracias a esas sinergias se podrá disfrutar de los espectáculos de Pahola Crowley, Catto, Cuarteto Divergente, La Orquesta del Plata, Javier Acosta, Tadeo Muleiro, Martín Bontempo o Poly Pérez, entre otros.

También tendrán continuidad dos programas que se pusieron en marcha en ediciones anteriores. Cultura a fuego lento, que busca descontextualizar la cultura llevándola a espacios poco comunes, meterá en la cocina del Centro Cultural Eduardo Úrculo (también) a Niño de Elche para elucubrar sobre a qué sabe el sonido, o a la artista y performer "tullida" (ella misma se presenta así) Costa Badía para dirigir un taller en el que modelar cromosomas para combatir los complejos respecto al propio cuerpo. El otro, Charlas con altura, hace referencia a las que se celebrarán en el mencionado Faro de Moncloa: además de Tenenbaum, se podrá conocer allí la indagación de los colectivos hablarenarte y Taller Placer en torno a la noche y el firmamento como territorios de exploración estética, política y filosófica.

Habrá más actividades participativas en las que crear colectivamente, como el taller de producción musical que ofrecerá el joven talento Teo Lucadamo o los encuentros entre abuelos y nietos que proponen el actor Miguel Oyarzun y el director de escena Juan Ayala para compartir experiencias y abrirse al teatro.

A la edición 'adulta' del festival se suma también otra para los más pequeños: 21 distrititos incluirá actividades diversas para disfrutar en familia que se celebrarán el 27 de septiembre en el parque de La Vaguada (Fuencarral) y el día 28 en el auditorio al aire libre Carlos Jiménez de Parga (Puente de Vallecas). Por su parte, el multidisciplinar Multiculturas, que propone el encuentro del público madrileño con artistas de diferentes procedencias y culturas, celebrará su segunda edición en el Centro Cultural Eduardo Úrculo de Tetuán y en el Faro de Moncloa del 12 al 15 de diciembre.