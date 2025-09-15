Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El New York Times reacciona al final de la Vuelta: "Caos en Madrid ante la presencia del equipo israelí"

El medio estadounidense habla de "caos" en la capital ante la presencia del Israel Premier Tech

La Vuelta 2025 termina entre disturbios.

La Vuelta 2025 termina entre disturbios. / EFE

Javier Quintana

Madrid

La prensa internacional se ha hecho eco de las protestas ocurridas ayer durante el desarrollo de la última etapa de la Vuelta a España en Madrid. La manifestación propalestina provocó que no se pudiese completar el último tramo de la competición, que finalizó con la victoria del danés Jonas Vingegaard, líder del pelotón hasta el momento de la suspensión en esta última jornada.

Decenas de medios de todo el mundo han reaccionado al atípico final, destacando muchos de ellos las declaraciones que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había realizado el domingo por la mañana, cuando durante un acto en Málaga expresó su "admiración" por la movilización de la ciudadanía en apoyo a Palestina. El New York Times no se ha quedado atrás en estos análisis, dedicando un espacio en su web para los incidentes acontecidos en la capital este domingo.

El New York Times señala que la presencia del equipo israelí provocó "caos" en la capital

"El domingo fue la quinta vez durante la Vuelta de este año, la versión española del más conocido Tour de Francia, que las protestas por la presencia del equipo causaron caos", destaca el periódico neoyorquino en un artículo. El medio destaca que el objeto de las manifestaciones ha sido el equipo israelí Israel Premier Tech, propiedad del empresario israelí-canadiense Sylvan Adams, quien emigró a Israel en 2016 y ha jugado un papel clave en la promoción del país a través del deporte.

Noticias relacionadas y más

Por otro lado, el NYT subraya también que "muy pocos" ciclistas de otros equipos han mostrado apoyo al conjunto israelí tras las agresiones sufridas a lo largo de toda la competición. Asimismo, han apuntado la complicidad que el ganador de la carrera, Jonas Vingegaard, ha mostrado con los protestantes.

