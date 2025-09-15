Madrid homenajea esta semana a Vargas Llosa con un ciclo de cine en Casa América

Los días 16, 17 y 18 de septiembre la Comunidad de Madrid rinde homenaje al escritor y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Junto a la Casa de América, el Gobierno autonómico promueve esta semana un ciclo cinematográfico protagonizado por tres de sus novelas adaptadas a la gran pantalla: Pantaleón y las visitadoras, La ciudad y los perros y La fiesta del chivo. La iniciativa servirá como previa a la celebración de Hispanidad 2025.

Dará comienzo este martes, día 16 de septiembre, con la proyección de Pantaleón y las visitadoras, película peruana estrenada en 1992. Tras su visualización, se llevará a cabo un coloquio dirigido por su director, Francisco Lombardi, que también intervendrá al día siguiente tras la proyección de La ciudad y los perros, largometraje estrenado en 1985. El jueves también se ofrecerá Tatuajes en la memoria, adaptación del libro autobiográfico de Lurgio Gavilán Memorias de un soldado desconocido, con guion de Vargas Llosa y dirección de Luis Llosa.

Mesa redonda para analizar el legado del Premio Nobel

Al día siguiente se celebrará una mesa redonda en la que Casa de América reunirá al director general de este espacio, León de la Torre; al director de Cultura e Industrias Creativas; Manuel Lagos; a la directora de la Real Academia de Historia, Carmen Iglesias, y a los escritores Rubén Gallo y Leonardo Padura. Después, La fiesta del chivo cerrará el ciclo en los Teatros del Canal en un año en el que el Gobierno regional ha concedido a Vargas Llosa, con carácter honorífico y a título póstumo, la Medalla Internacional de las Artes por su "excepcional labor de creación literaria y la difusión mundial de las letras hispánicas".

Madrid no fue un simple escenario en la vida del autor, fue la ciudad donde decidió dedicarse a la literatura y se convirtió en su segundo hogar. En su vida madrileña no faltaron los reconocimientos. En 2010 fue nombrado Hijo Adoptivo de la capital y tiempo después fue designado como Madrileño del Año. En noviembre de 2014 se inauguró en la capital una biblioteca con su nombre.