La Comunidad de Madrid regala hasta 200.000 euros a pymes que usen IA: ¿cómo puedo pedir esta ayuda?

Madrid ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas para pymes para acelerar la digitalización de su tejido empresarial. Con un presupuesto que supera los 4 millones de euros, la iniciativa busca financiar proyectos que demuestren el valor de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas.

Esta iniciativa se enmarca dentro del programa ReTech y estará abierta hasta el 30 de septiembre. Las compañías podrán recibir hasta 200.000 euros para financiar casos de uso innovadores, siempre que estén próximos a su aplicación en entornos reales de mercado.

El objetivo principal es que las pymes madrileñas incorporen tecnologías avanzadas que mejoren su productividad, eficiencia y competitividad. Los proyectos elegibles deberán encontrarse entre los niveles de madurez tecnológica TRL 6 y TRL 8. A su vez, se busca fomentar la aplicación práctica de la inteligencia artificial, por lo que se apoyarán iniciativas orientadas a la optimización de procesos productivos, la automatización de tareas repetitivas o la implementación de asistentes virtuales que refuercen la atención al cliente.

¿Quién puede participar?

Lo mejor de todo es que no se exige que las empresas solicitantes sean expresamente tecnológicas. Cualquier pyme con actividad en la Comunidad de Madrid puede optar. Además, se permite subcontratar parte del desarrollo a proveedores especializados, lo que abre la puerta a nuevas formas de colaboración entre negocios con distintos niveles de madurez digital.

¿Qué proyectos podrán recibir la ayuda?

El mantenimiento predictivo mediante gemelos digitales, la planificación inteligente de la producción, el análisis de imágenes para mejorar la inspección de calidad o la incorporación de herramientas colaborativas para el diseño de nuevos servicios son algunos de los proyectos que podrán beneficiarse de esta iniciativa. Eso sí, también se valorarán aquellos que integren inteligencia artificial en la gestión energética, la detección temprana de anomalías, la optimización del consumo de materias primas o la adaptación de la oferta en función de la demanda. En todos los casos, las empresas deberán demostrar un impacto real y medible en sus operaciones.

¿Qué gastos se cubren?

El programa cubre hasta el 60% del coste del proyecto en microempresas y pequeñas empresas. En el caso de las medianas el porcentaje podrá alcanzar el 50%. Ninguna compañía podrá recibir más de 200.000 euros, aunque la cuantía final dependerá del tamaño de la empresa, la calidad técnica de la propuesta y su nivel de innovación.

A su vez, se podrán subvencionar los gastos de personal vinculado al desarrollo, la adquisición de equipos, licencias o materiales, además de subcontrataciones necesarias. Incluso se contemplan hasta un 25% de gastos indirectos, lo que supone un alivio adicional para muchas compañías que ven limitada su capacidad de inversión.

Requisitos y plazos

El periodo de ejecución de los proyectos no podrá superar los 18 meses. Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por vía telemática a través de la sede electrónica de la Comunidad de Madrid. Será necesario aportar una memoria técnica detallada, un presupuesto desglosado y la documentación fiscal.

Las ayudas se concederán bajo el régimen de concurrencia competitiva, lo que implica que solo las mejores propuestas podrán acceder a la financiación.