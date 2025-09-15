Caras de incredulidad y colas de más de una hora: Barajas vive una nueva jornada de huelga del personal de seguridad

Las caras de incredulidad son una constante entre las personas que se bajan de su taxi para coger un vuelo en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Muchas no entienden muy bien qué está ocurriendo. Algunas intentan entrar directamente por una de las puertas de acceso al aeródromo, pero otros viajeros les indican que no; que deben retroceder y ponerse en una cola unos cuantos metros más allá. Agentes de la policía responden dudas, hacen entrar a quienes deben facturar su equipaje y les indican a los que se mueven con niños o con movilidad reducida que hay un fast track, es decir, un acceso preferente al que pueden ir.

La semana en Barajas ha comenzado con una nueva jornada de huelga indefinida del personal de seguridad en los filtros de acceso. Las colas, según explican algunos de los viajeros, superan los 60 minutos. Muchos han optado por la prudencia y han decidido llegar algo de tiempo antes para no perder su vuelo. Otros tantos se van enterando sobre la marcha. No hay mucha información, aseguran.

Lidia y Juan podrían estar en el primer grupo. A las diez y cuarto de la mañana estaban ya en la cola de acceso al control de seguridad para coger un vuelo a Cancún que sale a las dos y media de la tarde. Llevan una media hora ahí, pero el día empezó bastante antes. A primera hora de la mañana volaron desde A Coruña a la Terminal 4S, donde pasaron un primer control. Por una equivocación del personal de Iberia, les tocó salir y volver a comenzar el proceso. La mañana está siendo larga y todavía les queda un poco para entrar.

También salieron pronto Carmen y Carlos. Lo hicieron así siguiendo la recomendación de su agencia de viajes, que les animó a acudir una hora antes. Se van a La Palma al mediodía. Si todo va bien, habrán pasado el control una hora y algo antes de eso.

Cristina y Pilar, dos amigas que cogen un vuelo a Viena, están con su equipaje de mano en una de las largas colas fuera del aeropuerto. También vuelan a las 12.00 h. y toda la información que han recibido se limita a un mensaje de Iberia a las 09.30 h. pidiéndoles que llegaran un poco antes. "Además, no somos de Madrid, venimos de Córdoba y de Soria. No tenemos mucho margen", exponen. Otra viajera les informó de que llevaba una hora en la cola.

Cruce de acusaciones

Los trabajadores de los filtros de pasajeros, gestionados por la empresa Trablisa, iniciaron el paro total tras fracasar las negociaciones para mejorar sus condiciones laborales. Acusan a la empresa de coacciones y advierten de que la precariedad laboral compromete directamente la seguridad aeroportuaria.

Por su parte, la compañía asegura que esta huelga ha sido convocada por "un grupo minoritario de trabajadores" del aeropuerto, y ha solicitado al Instituto Regional de Mediación y Arbitraje de la Comunidad de Madrid que sea "declarada ilegal y abusiva por multitud de defectos formales y materiales". Afirman que la convocatoria es "incumple los requisitos legales formales y vulnera el deber de paz".

📢 Se recuerda a los pasajeros que vayan a volar desde el Aeropuerto AS Madrid-Barajas que, debido a la convocatoria de huelga de personal de seguridad de la empresa Trablisa, los tiempos de paso por el control de seguridad se están viendo incrementados. Lamentamos las molestias.… pic.twitter.com/VUM8XMKmjR — Aena (@aena) September 15, 2025

En una nota remitida este lunes, la Asociación Española de Consumidores ha exigido que se agoten las vías de negociación para desconvocar la huelga y que no se siga perjudicando a los consumidores, que provocó que este domingo algunos pasajeros perdieran sus vuelos.

En sus redes sociales, Aena ha asegurado que se encuentra trabajando con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, compañías aéreas y agentes handling para minimizar en lo posible la afección.