Hostelería Madrid achaca al calor la bajada del consumo este verano

El verano de 2025 ha dejado un sabor agridulce en la hostelería madrileña, marcada por la caída del consumo en los meses de julio y agosto pese al aumento del gasto medio y el empuje del turismo internacional, según el balance presentado este lunes por Hostelería Madrid.

De acuerdo con la patronal del sector hostelero, el intenso calor de los meses estivales y la salida masiva de residentes han sido los principales factores que explican descensos en la facturación de entre un 5% y un 8% respecto al año pasado en la región, especialmente acusados en la capital.

"La salida generalizada de madrileños en verano obliga a la hostelería de zonas residenciales a cerrar en agosto para dar vacaciones a los equipos" apunta José Antonio Aparicio, el presidente de Hostelería Madrid, mientras que los locales del centro "han trabajado a un ritmo similar al del año anterior, pero sin superar las previsiones de crecimiento e incluso registrando algunos descensos”.

Los turistas, al rescate

"Vemos mayor presencia de turistas en Madrid en agosto que años atrás, pero las altas temperaturas reducen el consumo", expone en un comunicado el presidente de la entidad, José Antonio Aparicio, según el cual "son los visitantes internacionales y "su alto nivel de gasto" los que "están sosteniendo la actividad del sector".

Por otro lado, el balance, elaborado a partir de un informe encargado a la consultora Delectatech, refleja que la hostelería madrileña mantiene un dinamismo particular en su actividad digital, con un 16% más de comentarios en directorios online y una clara preferencia por experiencias gastronómicas de mayor valor, como el brunch.

Asimismo, las valoraciones positivas de 10 han crecido en seis puntos porcentuales respecto a 2024, registrándose un 77,2% de valoraciones sobresalientes. "Los consumidores valoran positivamente la calidad, el servicio y el ambiente", señala la nota de Hostelería Madrid.