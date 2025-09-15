SUCESOS
Detenido el hombre atrincherado en la Gran Vía que amenazaba con causar una explosión con bombonas de butano
El hombre, que tiene los brazos ensangrentados, se ha atrincherado en un edificio entre Montera y Gran Vía
Agentes de la Policía Nacional han detenido la tarde de este lunes a un hombre que se había atrincherado en la calle Montera de Madrid, en el centro de la capital, y había amenazado con hacer explotar una vivienda.
Al lugar han acudido efectivos de la Policía Municipal, la Policía Nacional y sanitarios del Samur-Protección Civil, y se ha movilizado un equipo negociador y a los GEO (Grupo Especial de Operaciones). Los agentes han cortado el tráfico en la zona y han establecido un perímetro de seguridad.
Finalmente, agentes de la Unidades de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional han accedido a la vivienda y detenido al individuo, han informado a Europa Press fuentes policiales.
Según ha explicado un usuario en redes sociales, el cordón policial levantado por esta amenaza se ha levantado alrededor de las 18:15 horas.
El suceso ha provocado momentos de caos en la céntrica vía madrileña, como han compartido varios usuarios en redes sociales.
[Noticia en ampliación]
