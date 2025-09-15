ACCIDENTE LABORAL
Herido grave un trabajador de 35 años tras caer desde una altura de cuatro metros en Alcorcón
El hombre se ha precipitado desde una escalera por causas que se desconocen
Europa Press
Un trabajador de 35 años ha resultado herido de gravedad tras caer de una escalera desde una altura de cuatro metros en el municipio de Alcorcón, según ha informado un portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
El accidente laboral se ha producido en la tarde de este lunes, alrededor de las 17.30 horas, concretamente en la calle Alpedrete con calle Arroyomolinos.
Por causas que se desconocen, el hombre se ha precipitado desde una escalera. Al lugar se han desplazado la Policía Municipal, la Policía Nacional, una UVI del Summa-112 y la Protección Civil de la localidad, que han atendido al trabajador, que se encontraba politraumatizado.
Personal sanitario del Summa-112 ha estabilizado al varón, que ha sido trasladado en su UVI móvil al Hospital 12 de Octubre.
