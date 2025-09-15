El fallecido en la explosión en un bar de de Vallecas era colombiano

El hombre de 52 años fallecido en la explosión registrada el pasado sábado en el bar Mis Tesoros de la calle Manuel Maroto, en el barrio de Vallecas, era de nacionalidad colombiana, según han confirmado fuentes de la embajada y el consulado de Colombia en Madrid.

Este hombre, del que no han proporcionado más detalles, murió el sábado tras la explosión, en la que también hubo al menos 25 heridos, tres de ellos en estado grave, aunque su cuerpo no fue localizado hasta la madrugada del domingo por los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, ya que estaba sepultado en el sótano bajo más de un metro de arena y escombros del edificio.

Explosión en un bar de Vallecas. / EPE

El hallazgo del cuerpo se produjo después de que los bomberos y la unidad canina de la Policía Nacional realizaran una nueva búsqueda entre los escombros de la explosión, que tuvo su origen en el bar 'Mis Tesoros', situado en ese edificio. Los bomberos reanudaron sus labores después de que los familiares de la víctima no le localizaran a lo largo de la tarde-noche del sábado.

"Concentración de gases"

La explosión fue causada por una "concentración de gases" y afectó a la zona de acceso al portal en las viviendas superiores del edificio en el que se encuentra el bar, según explicaron fuentes de la investigación.

El jefe de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Marín, explicó que la deflagración ha afectado “gravemente” a una superficie de unos 50-60 metros cuadrados en la estructura de hormigón y acero del edificio donde se encuentra el establecimiento. “El edificio ahora mismo está inestable (...) el grado de inestabilidad lo valorarán los técnicos y, en función de ello, se decidirán las actuaciones de consolidación estructural”, señaló.

La zona más dañada corresponde al acceso al portal de las viviendas superiores, lo que impide que los vecinos puedan entrar o salir del inmueble pese a que algunas viviendas no presentan daños directos. Los vecinos han sido realojados temporalmente.

El Bar Restaurante Mis Tesoros abrió sus puertas en 2010 y desde entonces se ha consolidado como un espacio de referencia para quienes buscan acercarse a la gastronomía peruana en la capital. El local ofrece un menú basado en recetas tradicionales y en un estilo de cocina casera