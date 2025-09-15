El director de La Vuelta: "Se podía haber convivido con las manifestaciones, esto no se debería repetir"

El director de La Vuelta, Javier Guillén, ha lamentado este lunes "la imagen que ofreció la carrera" tras la cancelación de la última etapa en Madrid, interrumpida por las protestas propalestinas contra la participación del equipo israelí. Guillén calificó lo ocurrido de "inaceptable" y reclamó "respeto" hacia la ronda ciclista y sus corredores.

"Las imágenes hablan por sí solas"

"Lamento y condeno lo ocurrido en la última etapa de La Vuelta. Las imágenes hablan por sí solas. Es inaceptable lo que ocurrió, especialmente en el circuito. No se saca nada bueno de lo que pasó. Lamento la imagen que se dio, y eso no puede repetirse", ha afirmado el director de la prueba en rueda de prensa en Madrid.

Guillén ha defendido que las protestas podían haberse desarrollado de manera compatible con la competición. "Podíamos haber convivido las manifestaciones y el deporte", ha señalado.

Incidentes en varias localidades y en el circuito

El responsable de la carrera ha reconocido que la jornada final ya se preveía "complicada". "Vimos que se producían incidentes, primero en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, y en el circuito ya había invasión de la calzada. Fue una situación muy difícil, tratamos de poner soluciones, pero a 3 kilómetros de meta otra invasión de la calzada produjo caídas de los ciclistas y decidimos cancelar la etapa", ha explicado.

Además, ha recalcado que la ronda española debe mantenerse en el plano estrictamente deportivo. "Somos deporte y es lo que queremos ser. Nos parece muy bien que algunos usen la plataforma de La Vuelta, pero igual que manifestamos respeto por las manifestaciones lo exigimos hacia la carrera y nuestros deportistas", ha subrayado.

El director ha recordado también que la decisión sobre la participación del equipo israelí corresponde a la Unión Ciclista Internacional (UCI), no a la organización de la carrera.