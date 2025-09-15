SUSPENSIÓN DE LA VUELTA
La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento examinarán los daños a la imagen y a la economía por las protestas en La Vuelta
Ayuso anuncia un informe conjunto con el Ayuntamiento para evaluar el impacto de las protestas propalestinas en la Vuelta Ciclista y no descarta futuras reclamaciones
La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital estudiarán el "perjuicio económico y de imagen" que las protestas propalestinas ocasionaron durante el paso de la Vuelta Ciclista a España, una jornada que terminó con dos personas detenidas y 22 agentes de policía heridos leves. Así lo confirmó este lunes la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. "El alcalde y yo hemos conversado. Vamos a elaborar un informe para evaluar todo el daño económico y reputacional que este episodio ha supuesto tanto para la Comunidad como para el Ayuntamiento. A partir de ahí veremos qué decisiones tomamos", explicó en una entrevista en esRadio aludiendo a la posibilidad de futuras reclamaciones.
Ayuso subrayó que intentar "boicotear" la Vuelta es una acción "ilegal", y aprovechó para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien acusó de haber debilitado el sistema institucional español. "Hasta ahora España contaba con separación de poderes y con instituciones fuertes. Con sus fallos y aciertos, siempre había alternancia política. Incluso dirigentes de izquierda, como Julio Anguita, entendían que había ciertos límites que no podían traspasarse", argumentó.
La presidenta madrileña advirtió que no se resignará ante este tipo de episodios. "No pienso quedarme de brazos cruzados porque el mal no puede imponerse. Si dejamos de organizar grandes eventos porque algunos lo deciden, si actuamos con miedo, entonces son ellos quienes ganan", subrayó.
