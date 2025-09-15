El ministro de Cultura ha dicho a primer ahora de este lunes que le "preocupa" y le "ocupa" la presencia de Israel en el Festival de Eurovisión 2026. "Tenemos que lograr que Israel no participe en la próxima edición de Eurovisión", ha exigido durante una entrevista en RNE.

Aunque con bsatantes horas de retraso, Ernst Urtasun ha provocado la respuesta del consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid. "Cancelar la participación de España en Eurovisión sería censurar y perjudicar a nuestros artistas y profesionales de la cultura" ha escrito esta tarde en la red X.

Urtasun cree que "si i no logramos expulsar a Israel de Eurovisión, España no debe participar".

El duelo dialéctico entre el ministro y el consejero se produce en visperas de que el presidente de la RTVE, José Pablo López, proponga este martes al Consejo de Administración de la Corporación la retirada de la delegación española de Eurovisión 2026 si Israel participa en esa edición.

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, no se ha pronunciado este lunes sobre la polémica sobre Eurovisión. La última vez que lo hizo fue el pasado 17 de mayo, para criticar que RTVE emitiera antes de la gala un letrero en pantalla con el mensaje "El silencio no es una opción".

La presidenta madrileña contextó con un duro mensaje en X: