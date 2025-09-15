Decepción entre las Brigadas Forestales de Madrid tras cuatro horas de reunión con Tragsa: "No va a haber convenio ni subida salarial"

Una vez más, la sede de Tragsa, en Leganés, ha sido escenario de la reunión entre la empresa pública y los comités de empresa de las Brigadas Forestales en la Comunidad de Madrid. "Han sido cuatro horas de reunión y no hemos sacado nada. Siguen en sus mismas negativas. Dicen que no a la reunión, pero tampoco van a poner ni un euro de sus márgenes porque dicen que son para sus accionistas y son ellos quienes deciden lo que se hace con ello. No van a negociar nada. Pedirán los permisos a Hacienda cuando llegue el nuevo encargo el año que viene para aplicarnos algunos pluses, pero entendemos que son los que les obliga la Comunidad de Madrid en el acuerdo. No han dicho que vayan a meter nada nuevo", explica Roberto Marín, delegado de FIRET en el comité de Brigadas Forestales de Madrid a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

"Han sido muchas horas pero al final no se ha sacado nada en claro. Estamos decepcionados. Si bien se han tratado algunos temas menores organizativos, no van a ningún sitio. De lo importante, que es lo que nos interesa, no han dicho nada. No va a haber convenio ni hay subida de salario porque Tragsa no va a poner nada más de lo que ponga la Comunidad de Madrid", añade Marín a su salida de la reunión de este lunes asegurando que la empresa pública ha supeditado todos los temas tratados a la solicitud de permiso que tendrá que hacer a Hacienda en los próximos meses: "Dicen que hasta que no tengan el encargo que, evidentemente, a estas alturas del año, ya saben que lo van a tener, pero hasta que no lo tengan delante no van a empezar a moverse".

Las Brigadas Forestales denuncian la temporalidad y precariedad en la que desarrollan su labor. / José Luis Roca

Los profesionales, decepcionados una vez más, creen que cuando Tragsa haga algún movimiento será únicamente para "consolidar lo que ya se nos ha prometido por parte de la Comunidad de Madrid que son esos dos suplementos o pluses para subir ese 10% del que ya se hablaba en la reunión que tuvimos con Comunidad y Tragsa". Ahora, dice, es momento de definir cuáles serán los siguientes pasos. Por lo pronto, se ha fijado otra reunión ordinaria con Tragsa el próximo 30 de octubre, aunque según asegura Marín, no esperan "gran cosa". "De la petición de reunión que lanzamos a Hacienda hace dos semanas no hemos obtenido respuesta, a pesar de haber insistido hace unos días. Los más curtidos ya se lo olían y no les ha pillado por sorpresa, pero en general estamos cansados y con ganas de dejar estas historias y dedicarnos a trabajar, pero parece que está complicado", sostiene.

En huelga indefinida desde el pasado 15 de julio, salían del último encuentro tripartito, que tuvo lugar el pasado 28 de agosto, asegurando que todas las medidas eran “insuficientes”. Si bien aseguraban que la Comunidad había hecho “un pequeño esfuerzo” para mejorar su situación económica, dijeron que la empresa pública se habría negado “rotundamente” a negociar un nuevo convenio que mejore su situación laboral. Al mismo tiempo, los representantes expresaron su deseo de ver nuevos avances antes de la reunión de este lunes, 15 de septiembre, que a día de hoy no se han producido.

Sin expectativas

“No tenemos expectativas, pues es la primera vez que nos reunimos con ellos después de haberlo hecho siempre con la Comunidad y, aunque es un encuentro ordinario, pensamos que es buen momento para que anuncien algún cambio en su forma de proceder”, señalaba Roberto Marín, delegado de FIRET en el comité de Brigadas Forestales de Madrid en su llegada a la reunión de este lunes. Pendiente de cualquier cosa que pudiera pasar, Marín aseguraba que la plantilla está cansada: “Son dos meses en huelga, pero nos mantenemos firmes. Entendemos que es el momento de conseguir algo y, si dejamos que pase esto sin lograr nada, como en 2018, sería una gran derrota. Nos animamos unos a otros porque es el momento”.

Las Brigadas Forestales de la Comunidad de Madrid han simulado un incendio en señal de protesta. / JOSÉ LUIS ROCA

En su última protesta pública, frente al Ministerio de Hacienda, los profesionales lanzaron a la vicepresidenta primera del Gobierno una petición para permitir la negociación con Tragsa. “Estamos en una situación de bloqueo. Tragsa se escuda en que tiene que solicitar permisos al Ministerio para negociar un convenio de empresa o de centro de trabajo”, sumaban. El suyo se encuentra caducado desde el año 2012, sin actualizaciones salariales ni reconocimiento de la “dureza y toxicidad” de su labor, razón principal de la huelga indefinida que han protagonizado este verano al grito de “Bomberos forestales, derechos laborales” o “El fuego mata y Tragsa lo remata”. En aquel momento, la empresa pública les propuso acogerse al convenio de incendios estatal, algo que rechazaron de inmediato porque carece de cláusula de subrogación y las tablas salariales “son más bajas de las que tenemos”.

“Están vulnerando el derecho a negociación colectiva, recogido en la constitución”, sostenían. Por su parte, el Gobierno regional confirmaba a Tragsa su intención de renovar el encargo para las funciones de prevención, valoración, vigilancia, detección y apoyo al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid en tareas de extinción de incendios forestales y determinadas intervenciones relacionadas con episodios meteorológicos adversos. Este nuevo acuerdo entraría en vigor a partir de 2026, y debería incluir mejoras como un incremente de la partida presupuestaria en cuatro millones de euros para alcanzar los 32 millones anuales; así como una consolidación de más de 425 efectivos que estarán operativos durante todo el año, de modo que se acaba con la temporalidad.