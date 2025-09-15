Beret promete esta noche en Móstoles un concierto para "saltar, reír, llorar y recordar"

Móstoles se enciende esta noche con el ritmo de Beret y se despide por todo lo alto de sus fiestas patronales 2025. Después de conquistar al público madrileño en la Fiesta de la Resurrección (26 de abril) y en Tres Cantos (20 de junio), el artista sevillano llega este 15 de septiembre a Móstoles para poner el broche final a sus Fiestas Patronales. "Estoy súper contento porque además damos el cierre de las fiestas de Móstoles y también el final de la gira de verano", confesaba a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA en una entrevista reciente previa al concierto. Y no es para menos: este concierto marca un antes y un después en su recorrido de verano, en el que ha recorrido escenarios de toda España.

Su nuevo disco, Lo bello y lo roto, es pura verdad: un viaje íntimo y honesto que lo consagra como una de las voces más auténticas de la música en español. Con Si te vuelvo a llamar resistiendo en el top 50 y colaboraciones de lujo como Diegote, Mr. Rain, SFDK, Morodo y Domelipa, Beret no solo canta, sino que escribe la banda sonora de toda una generación. Y, aunque, aún no ha salido oficialmente, los asistentes podrán disfrutar de un adelanto: "Hoy del disco me canto dos o tres canciones", avanzaba, dejando claro que no faltarán tampoco los clásicos que le llevaron al corazón de miles de fans: Lo siento, Ojalá, Cóseme o Si por mí fuera, entre otros.

Con una banda completa que aporta una nueva dimensión a su directo, Beret asegura que "todo está mejorado al mil por cien" y que quienes ya han estado en sus conciertos saben que se trata de una experiencia completa: "Se salta, se ríe, se llora, se recuerda". No será un simple recital, sino una descarga emocional que mezcla nostalgia, alegría y evolución artística.

03.11.2023. MADRID. El cantautor español de pop, Beret, en Madrid. Foto: Alba Vigaray / ALBA VIGARAY / EPE

De las pequeñas salas al Wizink

Pocos artistas pueden hablar con la autenticidad con la que Beret recuerda sus inicios. "La primera vez que canté en Madrid fue en la sala Charco", rememora. Después vinieron otras como Caracol, Chango o La Riviera, hasta que llegó el momento cumbre: llenar el Wizink Center, uno de los recintos más importantes del país. "Empecé con 30 personas en una sala y después he cantado ante miles en Madrid", dice con humildad y emoción. Y es que Madrid ha sido crucial en su carrera: "Muchos de mis fans más antiguos son madrileños y son de los más fieles", reconoce. Ese vínculo con la capital y su gente ha crecido con los años, y sigue intacto a pesar del éxito masivo.

Ahora, con 29 años, mira atrás y reconoce la evolución de su música, pero también la fidelidad de un público que le ha acompañado desde sus primeras letras hasta sus producciones más recientes. "Yo podría definir mi último disco como el universo, es muy diverso", explica. No solo le escuchan jóvenes: "El 60 % del público de mis conciertos es gente de 40 o 50 años y me hace ilusión cuando se acercan y me dicen que yo también te escucho".

El escenario: el "retiro mostoleño"

El Parque Liana, que para los mostoleños es considerado como el 'Retiro mostoleño', será el escenario perfecto para este reencuentro a las 22:00 horas entre artista y público con un acceso gratuito. Un espacio abierto, amplio, donde Beret espera conectar con vecinos, fans y curiosos en una noche que promete ser inolvidable. "No había actuado antes en Parque Liana, pero sí lo conozco", aseguraba en la entrevista. Y no se equivoca: desde primera hora, ya hay quienes se acercan a guardar sitio para estar lo más cerca posible del artista. "Me han enviado fotos de que ya están por allí, es emocionante". Aunque no habrá colaboraciones en directo por cuestión de agendas —"es complicado, todos están de gira o fuera"—, Beret asegura que no hacen falta más ingredientes para que sea un concierto inolvidable. Porque, más allá de los nombres, lo que importa esta noche es la conexión con el público.

Y esa conexión está asegurada. Con un repertorio que mezcla los temas más conocidos con algunas joyas nuevas, con una puesta en escena potente y con un artista que vive cada letra como si fuera la primera vez, Móstoles vivirá esta noche una de las grandes citas musicales del año.