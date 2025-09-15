TRANSPORTE
El autobús sin conductor que ya circula por Casa de Campo en Madrid: pruébalo antes de esta fecha
El vehículo cuenta con capacidad para 12 pasajeros y dispone de pantallas interiores y exteriores para ofrecer información a los viajeros
La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid ha inaugurado este lunes un proyecto piloto de bus autónomo en la Casa de Campo. Se trata de un método de transporte 100% eléctrico, conectado y fabricado en España y prestará servicio gratuito a los usuarios hasta el 24 de octubre.
El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, acompañado por el director gerente de EMT, Alfonso Sánchez, ha realizado el primer recorrido a bordo de este autobús, que recorrerá un itinerario circular de 1,8 kilómetros con seis paradas.
Además de señalar que esta experiencia piloto permitirá seguir innovando y comprobar que la movilidad autónoma es ya una realidad, Carabante ha asegurado que a largo plazo este tipo de autobuses se generalizará en Madrid y en otras ciudades.
¿Cómo puedo disfrutar del servicio?
El servicio estará disponible de lunes a viernes en horario de 12.00 a 17.00 horas y el vehículo cuenta con capacidad para 12 pasajeros y dispone de pantallas interiores y exteriores para ofrecer información a los viajeros.
Funciona con un nivel de automatización 4, lo que le permite reconocer semáforos, peatones, ciclistas y carreteras. Además, puedes decidir de forma autónoma cuándo acelerar, frenar o girar, necesitando la intervención humana solo en situaciones excepcionales.
No es una medida sustitutiva a los autobuses convencionales
El director de Electrónica y Smart Mobility en CTAG, Francisco Sánchez, ha explicado que no está pensado para sustituir a los autobuses convencionales de 12 metros, sino como solución de movilidad para distancias cortas, pues su recorrido circular dura aproximadamente 10 minutos, dependiendo del tráfico.
El delegado ha recordado que EMT ya había probado el año pasado un recorrido lineal con este mismo vehículo en las inmediaciones de Cibeles y ha subrayado la colaboración con CTAG, iniciada en septiembre de 2022, para avanzar en la movilidad eléctrica y conectada en Madrid.
Seguridad garantizada
El sistema del autobús autónomo integra sensores avanzados que registran y procesan en tiempo real parámetros como velocidad, trayectoria, estado de puertas y rampas de accesibilidad, con el objetivo de garantizar la seguridad y eficiencia del servicio, así como la accesibilidad de todos los usuarios.
Este proyecto piloto permite a los madrileños probar de primera mano un modelo de transporte pionero que combina tecnología de última generación con criterios de sostenibilidad y conectividad.
