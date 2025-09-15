PROTESTA
Almodóvar, Loles León, García Montero o Hiba Abouk leen en Madrid los nombres de los 18.500 niños "asesinados" en Gaza
Representantes de la cultura acuden a la Puerta del Sol (Madrid) a recordar a los niños y niñas palestinos muertos durante la ofensiva israeli en Gaza
EP
Pedro Almodóvar, Loles León, Luis García Montero o Adriana Ugarte han sido algunos de los representantes de la cultura que este lunes han leído en la Puerta del Sol (Madrid) los nombres de niños y niñas palestinos fallecidos por la ofensiva israeli en Gaza "para que su recuerdo no se borre" y para reivindicar "que se defienda la vida".
Durante la lectura de los nombres, el público asistente ha repetido la palabra "asesinado" tras los nombres de los menores. Además, han acudido con carteles y pancartas en los que se leía 'Dejad de matar niños y niñas' o 'Alto el fuego'.
18.500 nombres
El acto, convocado por Artistas con Palestina, en colaboración con más de una decena de ONG como Unicef, Unrwa o Médicos del Mundo, entre otros, se extendió hasta pasadas las 22 horas para poder recitar los nombres y apellidos de 18.500 menores gazatíes que han fallecido desde que Israel arrancara la guerra en octubre de 2023.
La lectura la inició el director del Instituto Cervantes con un mensaje llamando a construir una cultural de paz. "Busco tu nombre como busco tu cuerpo bajo los escombros de una casa, de un hospital bombardeo o de la desnutrición y el hambre", afirmó García Montero.
"Ojalá tuviera una bicicleta"
Por su parte, Pedro Almodóvar se sumó al acto al leer una carta de un niño gazatí que "quiere volver a su casa y a la escuela como tantos otros".
"Ojalá tuviera una bicicleta y una casa. No quiero vivir en una tienda de campaña. Quiero que se abran los cruces para que podamos comer pollo, carne, pescado y fruta. No quiero vivir en una tienda de campaña calurosa llena de moscas y ratas. Cuando estaba en el sur, soñaba con volver a Gaza y encontrarla tal y como estaba, pero la encontré destruida. Cuando regresamos, nuestra casa estaba en ruinas y quemada. Toda mi ropa y mis juguetes estaban quemados. Mis seres queridos y mis hermanos fallecieron. Ojalá tuvieran teléfono. Cuando volvimos, quise ir a la escuela, pero la encontré destruida. Muchos profesores fueron asesinados. No hemos tenido clases en casi dos años. Ahora vivo en una tienda de campaña y sueño con ser policía o ingeniero para servir a mi gente y a mis vecinos que tanto quiero. Viva Palestina Libre", ha leído el cineasta.
También han participado en la reivindicación artistas como Miguel Ríos, Jorge Sanz, Fernando León de Aranoa, Silvia Abascal, Abril Zamora, María Botto, Loles León, Hiba Abouk o Luis Miguel Seguí.
