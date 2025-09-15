Almeida defiende que Madrid nunca ha tenido "tanto suelo apto para construcción de viviendas"

"Falta vivienda. Es obvio que falta vivienda", ha admitido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el que, entre varias otras cuestiones, se ha referido a la crisis habitacional como uno de los grandes escollos en el desafío presente y futuro que afronta la capital para conjugar su crecimiento continuado con el mantenimiento de la cohesión social.

Un problema que afecta a toda España, no solo a Madrid, que según el regidor popular se explica fundamentalmente desde la distancia entre la oferta y la demanda. "Si en la primera década de este siglo construimos alrededor de 5 millones 700.000 viviendas y en la segunda década construimos menos de 1 millón de viviendas, cuando hemos crecido en población, tenemos un problema de falta de oferta", ha apuntado Almeida.

Consciente de esta realidad, "el Ayuntamiento está trabajando muy duro" para liberalizar suelo y fomentar la construcción. Un trabajo en política de vivienda el que el Gobierno municipal ha invertido 850 millones de euros en los últimos cuatro años, según Almeida, permitiendo que el parque público de vivienda haya "aumentado en un 48%" en este periodo, así como que, "por primera vez, vayamos a tener 10.000 viviendas" de titularidad municipal durante el presente año.

"El Ayuntamiento de Madrid ha construido en el año 2024 más vivienda pública en régimen de alquiler con precio limitado, que la ciudad de Barcelona, que la comunidad autónoma de Cataluña, que la comunidad foral de Navarra", ha presumido Almeida. En este sentido, el Consistorio ha llevado a cabo también un "esfuerzo regulatorio" que ha hecho posible que sea el "momento en que es más fácil construir en tiempo, en dinero y en fiscalidad en la historia de la ciudad de Madrid", ha añadido el alcalde.

Un esfuerzo que, asimismo, va a permitir que Madrid sea "la primera ciudad de Europa en construcción de vivienda asequible a lo largo de los próximos años", ha reiterado Almeida, con suelo disponible para 90.000 nuevas viviendas. "No ha habido un momento en el que haya tanto suelo apto para construcción de viviendas prácticamente de un día para otro, como en estos momentos en la ciudad de Madrid", ha insistido el primer edil.

"Contundencia" frente a los pisos turísticos

"Qué mayor contundencia que proscribir las viviendas turísticas en comunidades de propietarios", ha replicado Almeida al ser preguntado por la proliferación de pisos turísticos ilegales, otro de los pilares de la crisis de acceso a la vivienda; "permitiendo al mismo tiempo que esas viviendas se agrupen en bloques, porque el 30% del turismo a la ciudad de Madrid viene a viviendas lujosas turísticas", ha añadido en alusión al recién aprobado Plan Reside.

Crítico con las recetas del Gobierno central para abordar esta cuestión, "que no han servido para nada", Almeida ha recordado que "este equipo de gobierno fue el que aprobó inicialmente un plan que multiplicó las sanciones, que elevó el importe de las sanciones de forma exponencial". En esta línea, el regidor popular ha insistido en el "ridículo" hecho por Más Madrid al denunciar al Ayuntamiento por "omisión del deber" ante la Fiscalía, la cual ha dado la razón al Consistorio sobre su labor de control e inspección de los negocios sin licencia.

Respecto a cerrar todas las viviendas de uso turístico ilegal, como reclama el Ministerio de Vivienda, Almeida ha asegurado que la medida tendría un efecto "muy limitado" sobre el precio de la vivienda. “Si en Madrid hay 15.000 viviendas turísticas de uso ilegal y tenemos un parque de un millón y medio de inmuebles, ¿cuál es el porcentaje que repercute sobre el parque total?", ha cuestionado el primer edil, antes de recalcar que esto "no va a solucionar el problema de la vivienda". Pese a ello, "no ha habido Gobierno municipal que haya actuado con la contundencia desde el punto de vista normativo con la que hemos actuado en el Ayuntamiento de Madrid", ha recalcado.

"No dejar a nadie atrás"

Volviendo a la cuestión del crecimiento sostenido de la ciudad, Almeida ha argumentado que Madrid “no aspira únicamente a mantenerse, sino a ser un actor global en un entorno urbano que cada vez va a tener más importancia en el siglo XXI”. En este sentido, ha señalado que la ambición de la ciudad es “marcar los grandes debates que mejoran la vida de las personas” y consolidarse como referente internacional en tres ejes: crecimiento económico, calidad de vida y convivencia.

En este sentido, el regidor popular ha apuntado que Madrid “es una de las diez mejores ciudades del mundo” y ha destacado proyectos como los más de 150.000 m² de zonas verdes previstos al final del mandato, la mejora de la movilidad o la recuperación del patrimonio histórico. También es "una de las ciudades más seguras”, “el segundo mejor destino en el ámbito de la inversión inmobiliaria”, “el segundo mejor destino turístico urbano” y “el primer gran hub tecnológico del sur de Europa”, ha enumerado el alcalde.

En este contexto, el gran desafío de la capital es ese mantenimiento de la cohesión social. "El principal desafío que tenemos en Madrid es garantizar que seguimos siendo una única sociedad, la cohesión social de los madrileños", ha incidido Almeida, que se ha referido a "la capacidad que tenemos entre todos de crecer, cada uno desde su posición, pero sin dejar a nadie atrás, sin fragmentar una sociedad como la madrileña, que en estos momentos es un ejemplo para el resto de sociedades".