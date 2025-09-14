VIVIENDA
Revocados más de 1.500 pisos turísticos en Madrid en el registro obligatorio del Gobierno
A escala nacional, el registro estatal ha recibido 336.497 solicitudes, de las que 264.998 (78,7%) corresponden a pisos de uso turístico
La Comunidad de Madrid ha visto anulados 1.531 registros de pisos turísticos en el nuevo censo estatal obligatorio. Según los datos del Ministerio de Vivienda, de las 3.513 solicitudes presentadas como alquiler turístico en la región, más de un tercio han sido revocadas por no cumplir los requisitos legales.
El caso madrileño destaca por la anomalía en el reparto de solicitudes: el 83 % se han inscrito como alquiler temporal y solo el 17 % como turístico. El departamento que dirige Isabel Rodríguez ha ordenado ya a las plataformas de alquiler que retiren los anuncios de estas viviendas, muchas de ellas publicadas en varios portales de forma simultánea.
Casi 54.000 pisos turísticos ilegales en España
A escala nacional, el registro estatal ha recibido 336.497 solicitudes, de las que 264.998 (78,7%) corresponden a pisos de uso turístico. Entre ellas, 53.786 han sido revocadas (20,3 %).
Por comunidades autónomas, Andalucía encabeza la lista con 16.740 registros anulados, seguida por Canarias (8.698), Cataluña (7.729), Galicia (2.640), Baleares (2.373) y Madrid (1.531).
Objetivo: reforzar el alquiler residencial
El Ministerio subraya que el registro y la Ventanilla Única Digital, activa desde enero, persiguen “preservar la función social de la vivienda y combatir los pisos turísticos ilegales, que expulsan a las familias de sus barrios y desdibujan las ciudades”.
El sistema permite el cruce de datos entre Vivienda, los registradores de la propiedad y las plataformas digitales. Estas deberán retirar los anuncios de los inmuebles anulados para que puedan destinarse al mercado de alquiler residencial.
