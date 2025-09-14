Paco Porras, el vidente que utilizaba hortalizas para leer el futuro de la gente

Veinte años han pasado ya desde que Telecinco pusiera punto final a Crónicas Marcianas, aquel programa dirigido y presentado por Javier Sardá que revolucionó las madrugadas televisivas durante una buena temporada. El late night sirvió como trampolín a la fama a una caterva de personajes inenarrables con escasa cabida en otro tipo de formatos. Uno de los más recordados es Paco Porras, un vidente de aspecto excéntrico que en los años noventa presumía de utilizar frutas y hortalizas para predecir el futuro de la gente. En el 2000 ideó un montaje junto a una joven cantante de Santurce, entonces conocida como Tamara, que buscaba un hueco en el panorama musical nacional con un maxisingle (A por ti) que resultaría un éxito de ventas. Los dos empezaron haciéndose pasar por novios ante la prensa, y luego ella confesó en un reportaje que se encontraba embarazada del vidente.

“La respuesta de Paco fue un exabrupto, llegando incluso a decir que ni siquiera me conocía; después llegaron los insultos, los disgustos”, relataría ella en unas memorias escritas para la revista Interviú a comienzos de 2001. “La providencia quiso que no fuera posible el nacimiento. Según me contó el médico, que me reconoció al día siguiente de haber tenido una fuerte hemorragia, perdí el bebé por mi estado de nervios, por los disgustos que me estaba llevando y por las condiciones anímicas en las que me encontraba”. Años después, la artista, conocida desde 2006 como Yurena, aseguró arrepentirse de aquel paripé organizado con el único fin de ganar popularidad. Gracias al culebrón tamarista, Paco Porras se ganó unos billetes en los platós de televisión y se convirtió en un referente de ese fenómeno social conocido como telebasura.

Pero su vida laboral no se había inaugurado con Crónicas Marcianas. Nacido en 1958 en un viaje entre Cádiz y Madrid, el naturópata y astrólogo es hijo de Tina y Francis, en su día directores del Teatro Municipal de Títeres del Ayuntamiento de Madrid. “Mi infancia fue maravillosa”, dijo. “Me crié entre muñecos, entre farándulas, camerinos, atrezzo… toda la parafernalia teatral y cinematográfica que está dentro del mundo de mis padres, que eran productores de teatro”. A los 13 años recibió el premio al ‘mejor mentalista y nemotécnico’ del Festival Mágico de San Sebastián, y algo después obtuvo un diploma en Mentalismo por el Congreso Mágico de Cantabria. Varias veces ha referido que en los años setenta ejerció de actor de doblaje en el programa de TVE Vivir para ver, dirigido y presentado por su amigo Alfredo Amestoy, y también trabajó en Barrio Sésamo, donde sus padres y él ponían las voces a varios personajes. De lo que no cabe duda es de que en los ochenta interpretó a un huelguista en Miedo a salir de noche (1980), de Eloy de la Iglesia, y habló de su trabajo como parapsicólogo en algunos espacios de radio y televisión.

Entonces también se ofrecía a leer la carta astral de la gente en revistas que hablaban de él como “el más famoso vidente de la radiodifusión española”. Sobre esta faceta cuenta que entre sus clientes se encontraban Mario Conde, Pitita Ridruejo, Carmen Sevilla, Isabel Pantoja o Felipe González, que al parecer le encargó que le hiciera un amuleto. Y también dice haber conocido a varias personalidades internacionales. “Viví en el Vaticano porque Juan Pablo II me llamó mientras estaba con el tratamiento del cáncer con metástasis en el colon. Aquello lo paré y murió a consecuencia del párkinson. Tengo fotos para probarlo. En Londres, mi amigo Jean Paul Gaultier me dio el premio internacional de Channel 4 al mejor comunicador en lengua extranjera. Nos llevamos muy bien porque él es vegano y yo leo el futuro en verduras y hortalizas. Con mi amigo el compositor Ennio Morricone, un mes antes de morir, grabé los sonetos eróticos de Cela y algunos textos de Shakespeare”.

Paco no tenía demasiada suerte con sus predicciones, pero al menos sacó bastante partido a aquella televisión salvaje que se hacía en los albores del milenio. Bolos en discotecas, tertulias en programas irreverentes, enfrentamientos cara a cara previo pago de su importe, reality shows como El Castillo de las mentes prodigiosas,... Hasta le llegaron a hacer unas fotos desnudo, en aguas del Mediterráneo, que acabaron publicadas en la revista Interviú. Y en 2004 participó en la película FBI: Frikis buscan incordiar (2004), dirigida por Javier Cárdenas, que fue quien se encargó de descubrir a la mayoría de los freaks que desfilaron por Crónicas Marcianas. “Siempre estuve en contra de que fueran a plató, como le dije en muchas ocasiones a Sardá”, comentó el locutor catalán. “Si les llevabas, se creían estrellas. Entonces empezaban a falsearlo todo y perdían su esencia [...]. Paco Porras era buen tío pero se convirtió en un parásito. Le hicieron cámaras ocultas en las que les decía a ancianas que por 100 euros les curaba el cáncer o el Alzhéimer con rábanos y patatas. Mi abuela tenía Parkinson y dije 'Hasta aquí hemos llegado'”.

De ahí surgió su idea de hacer FBI, concebida “para putear a estos jetas”. A Paco, al que considera “un sinvergüenza y un estafador”, estuvo a punto de matarlo durante el rodaje. “En el metraje se ve cómo firman un supuesto contrato y una vez estampada la firma, le vendan los ojos, le ponen un chaleco salvavidas y le colocan un arnés. Un cabo lo une desde la orilla de la playa a una lancha motora. Increíblemente, la embarcación se pone en marcha a toda velocidad y Paco Porras sale violentamente disparado aterrizando en la arena y siendo arrastrado por el agua”, publicó La Voz de Galicia. Aquella "putada", aplaudida por el gran público, dejó importantes secuelas físicas y psíquicas al vidente. “Me dejó paralítico 14 meses, en silla de ruedas y con muletas. Mi madre no soportó eso. Enfermó de los nervios y la perdí joven”. Debido a aquello demandó a Cárdenas, al que asegura haber ganado un juicio.

Según dijo en una entrevista, durante su época de vacas gordas ganaba tanto dinero que pudo darse caprichos como el de comprar una iglesia-palacete del siglo XVIII donde se casó Simón Bolívar. “Trabajaba de diez de la mañana a dos de la madrugada. Era el vidente más caro de España, a mi consulta venía la jet set, hacía coloquios y charlas, iba a discotecas… La cifra que gané es incalculable, pero creo que como vidente, parapsicólogo y astrólogo he sido el más rico de España. Pero los millones desaparecieron por mala praxis”. Esto último, unido a que los programas que solían conceder espacio a personajes como él fueron desapareciendo progresivamente de las parrillas, le obligó a buscar las habichuelas por otro lado. Por ejemplo, pasando consulta, creando una gama de licores vitamínicos o haciendo shows (que él define como psicodrama o terapia grupal) en locales de ocio nocturno.

Como siempre tuvo un pico de oro, también le llamaron para colaborar en cadenas algo más modestas que Telecinco y participar en tertulias políticas de medios digitales de derechas especializados en dar caña al actual presidente del Gobierno, que según él practica la magia negra. “Pedro Sánchez prohibió la publicación de un ensayo sobre cómo llegó Franco al poder a través de la videncia y los parapsicólogos porque su esposa y los suegros pasaron por mi consulta”, comentó el gaditano, al que en los últimos años hemos visto vendiendo sus alegrías y miserias en programas como Sálvame Deluxe. En una entrevista que le concedió en 2020 confesó que tenía un hijo de cuatro años al que no le dejan ver y se lamentó de que, pese a haber sufrido graves problemas de salud en estos últimos tiempos, casi ninguno de esos a los que llegó a considerar amigos se preocupan ya por él.

En 2023 volvió a estar en boca de todos después de que saliera publicado que estaba arruinado y vivía de okupa en el distrito madrileño de Vallecas junto a un colega. “Me había quedado en el piso de un amigo porque no quería ir a mi casa de la sierra ya que entre ir y volver en el autobús pierdo dos horas”, aclaró él a El Español. “Él, y la empresa para la que trabaja, me han utilizado porque le quieren echar, ya que lleva dos meses sin pagar el alquiler. Él no es un okupa. Si estuvieras en el piso verías que el baño se cae a trozos, que el suelo se levanta, que los pomos se sueltan… Parece un sitio de caballerizas de la época de El Quijote. Lo único que he okupado en mi vida fueron los espacios culturales y artísticos de una época y una parte onírica de algún sueño erótico de la gente”.

Cuando su entrevistador le preguntó si era cierto que estaba arruinado, Paco respondió que había tenido “una situación jodida” porque “me robaron en casa, me quitaron material de políticos con los que trato y el banco me estafó a través de una señora que aseguraba morirse de cáncer. Me sacaron una pasta gansa por tonto”. En la actualidad tiene 66 años, vive en una casa ubicada en el desierto almeriense de Tabernas y considera que “el mejor premio que tengo es estar vivo después del cáncer y de los tres infartos de miocardio”. A nivel profesional, acaba de aparecer en el documental Sigo siendo la misma, sobre los comienzos artísticos de la cantante Yurena, y hace unos días se ha estrenado como presentador de un programa de entrevistas (¿Qué porras pasa aquí?) emitido en la cadena EsTuTele.