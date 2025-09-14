Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

CICLISMO

La Vuelta a España llega a Madrid, en directo: fuerte despliegue de seguridad por las protestas contra Israel

La capital acoge la última etapa de la ronda ciclista con medidas policiales excepcionales para evitar incidentes en las manifestaciones convocadas

Última etapa de la Vuelta Ciclista 2025 en Madrid: guía de movilidad con cortes de tráfico y metro cerrado

Imagen de archivo. La Vuelta 2025. Última etapa en Madrid.

Imagen de archivo. La Vuelta 2025. Última etapa en Madrid. / Ayuntamiento de Madrid

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

Madrid recibe este domingo la última etapa de la Vuelta a España 2025 en un clima excepcional de seguridad. La Delegación del Gobierno ha desplegado un operativo especial ante las protestas convocadas contra Israel, que coinciden con la llegada de los ciclistas a la capital. La jornada combina el ambiente festivo del deporte con la tensión política y social, mientras varias carreteras de la Comunidad de Madrid registran restricciones y cortes de tráfico por el recorrido de la ronda ciclista.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ayuso anuncia que los concebidos no nacidos contarán como miembros de la unidad familiar en las ayudas de la Comunidad
  2. Defensa prepara su 'hito urbano' en Madrid: un edificio de 18 plantas para 'centralizar' oficinas en Nuevos Ministerios
  3. Madrid empieza a cobrar la tasa de basuras: cuánto costará en cada barrio, quién está obligado y bonificaciones
  4. Al menos 14 heridos, uno de gravedad, en la explosión de un bar en Puente de Vallecas
  5. Barajas, ante una huelga indefinida en los controles de pasajeros: 'Hace 25 años, un vigilante de seguridad del aeropuerto cobraba 800 euros más que ahora
  6. La mejor orquesta de España actuará en Madrid en septiembre: fecha confirmada
  7. Inquebrantable Manuel Carrasco: una fiesta salvaje en Madrid que te perdiste por tus prejuicios
  8. Estas son las carreteras que estarán cortadas en Madrid por la Vuelta Ciclista: cuidado con los siguientes tramos

La gente ya no busca pareja, ahora triunfan en las 'apps' para hacer amigos: "He pasado de estar completamente sola a tener tres planes al día"

La gente ya no busca pareja, ahora triunfan en las 'apps' para hacer amigos: "He pasado de estar completamente sola a tener tres planes al día"

Jorge de Frutos, un chaval del pueblo en la selección

Jorge de Frutos, un chaval del pueblo en la selección

Junts advirtió al PSOE de que rompería la relación si no asegura el regreso de Puigdemont y cumple ya los acuerdos

Junts advirtió al PSOE de que rompería la relación si no asegura el regreso de Puigdemont y cumple ya los acuerdos

La UE se enfrenta a su mayor desafío: "luchar"

La UE se enfrenta a su mayor desafío: "luchar"

La Vuelta a España llega a Madrid, en directo: fuerte despliegue de seguridad por las protestas contra Israel

La Vuelta a España llega a Madrid, en directo: fuerte despliegue de seguridad por las protestas contra Israel

Paco Porras, el vidente que utilizaba hortalizas para leer el futuro de la gente

Paco Porras, el vidente que utilizaba hortalizas para leer el futuro de la gente

Thibaut Bruttin, director general de Reporteros sin Fronteras: "Los periodistas palestinos le tienen miedo al móvil"

Thibaut Bruttin, director general de Reporteros sin Fronteras: "Los periodistas palestinos le tienen miedo al móvil"

IA, efectos secundarios

IA, efectos secundarios