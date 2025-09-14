En Directo
CICLISMO
La Vuelta a España llega a Madrid, en directo: fuerte despliegue de seguridad por las protestas contra Israel
La capital acoge la última etapa de la ronda ciclista con medidas policiales excepcionales para evitar incidentes en las manifestaciones convocadas
Última etapa de la Vuelta Ciclista 2025 en Madrid: guía de movilidad con cortes de tráfico y metro cerrado
Madrid recibe este domingo la última etapa de la Vuelta a España 2025 en un clima excepcional de seguridad. La Delegación del Gobierno ha desplegado un operativo especial ante las protestas convocadas contra Israel, que coinciden con la llegada de los ciclistas a la capital. La jornada combina el ambiente festivo del deporte con la tensión política y social, mientras varias carreteras de la Comunidad de Madrid registran restricciones y cortes de tráfico por el recorrido de la ronda ciclista.
Comunicado oficial de la Comunidad de Madrid
Activistas propalestinos increpan al equipo israelí en San Lorenzo del Escorial
Varios grupos de activistas propalestinos se han agrupado en San Lorenzo del Escorial al paso del pelotón fuertemente custodiados por la Guardia Civil. El pelotón pasó sin incidencias entre gritos y pancartas contra el conjunto ciclista israelí.
Guía de movilidad con cortes de tráfico y metro cerrado
La Vuelta Ciclista a España 2025 concluirá este domingo, 14 de septiembre, en Madrid con una etapa llana en circuito urbano que recorrerá algunos de los enclaves más emblemáticos de la capital, como el Paisaje de la Luz, Gran Vía, Cibeles y el Paseo del Prado. El evento, que congregará a unos 50.000 asistentes, implicará un amplio dispositivo de seguridad y un plan especial de movilidad con cortes de tráfico, restricciones de aparcamiento y modificaciones en el transporte público desde la madrugada del mismo día.
La Vuelta recorta 5 km la última etapa por 'motivos de circulación'
La organización de La Vuelta a España ha decidido recortar 5 kilómetros la última etapa que se disputará este domingo entre Alalpardo y Madrid por "motivos de circulación".
"Solo ha habido un pequeño cambio en el recorrido previo al circuito final de la última etapa de la Vuelta a España, eliminando el paso por Aravaca, lo que reduce en unos 5 km la etapa", dice un comunicado de la Vuelta.
La decisión se debe a "motivos de tráfico, para evitar pasar por la A 6", según fuentes de la Vuelta. Este sábado se disputa la vigésima etapa entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo, de 164,8 km, en medio de grandes medidas de seguridad por la oleada de protestas propalestinas que están marcando la presente edición.
La Comunidad de Madrid critica que "líderes de la izquierda y del Gobierno central llamen al boicot" de la Vuelta
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha criticado que determinadas fuerzas políticas, líderes de la izquierda y el Gobierno central llamen al boicot" de la Vuelta Ciclista a España por la participación del equipo israelí Israel-Premier Tech y en apoyo del pueblo palestino.
En declaraciones a los medios este sábado en la salida de la penúltima etapa de la Vuelta Ciclista 2025, García Martín ha pedido que "se dote de medios" a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
"No tiene ningún sentido que desde determinadas fuerzas políticas, líderes de la izquierda y desde el propio Gobierno Central se esté llamando al boicot de la Vuelta Ciclista a España, porque es tanto como llamar al boicot de nuestro propio país", ha ampliado el consejero de Presidencia.
Además, ha deseado que a lo largo del fin de semana se hable "de deporte en libertad, que es lo que representa la Vuelta Ciclista a España".
Podemos llama al boicot del final de la Vuelta en Madrid y Belarra participará en las protestas propalestinas
La líder de Podemos, Ione Belarra, ha hecho un llamamiento a la sociedad civil para que haya un "desborde" de movilización que provoque el boicot de la etapa final de la Vuelta ciclista a España, en rechazo a la presencia del equipo Israel-Prermier Tech, y se "sobreponga pacíficamente a la militarización policial" de Madrid, en referencia al despliegue de seguridad organizado para este evento.
También ha avanzado que participará junto con otros dirigentes del partido en las protestas propalestinas convocadas durante este sábado en Madrid. Aparte, intentará estar presente en las movilizaciones previstas con motivo del cierre de la carrera de este domingo.
Horarios previstos de la última etapa en Madrid:
- Entrada por avenida de Valladolid: entre las 17:54 y 18:01 horas.
- Primer paso por meta en Plaza de Cibeles – Paseo de Recoletos: entre las 18:05 y 18:14 horas.
- Llegada final tras nueve pasos por meta: entre las 19:22 y 19:39 horas.
Últimos detalles de la etapa final de la Vuelta 2025 en Madrid
Madrid vuelve a acoger la última etapa de la Vuelta a España 2025, que celebra este año su 80ª edición. El pelotón recorrerá un circuito urbano con varias vueltas por las calles más emblemáticas de la capital, desde la Puerta del Sol hasta la calle Mayor, con final en el Paisaje de la Luz, el 14 de septiembre.
La etapa, de 111,6 kilómetros entre Alalpardo y Madrid, ofrecerá la última oportunidad para los velocistas y coronará al ganador de la ronda en un podio clásico. Como novedad, el trazado atravesará el Madrid histórico, pasando por la carrera de San Jerónimo, la Gran Vía o la plaza de Callao.
Más de 400 guardias civiles vigilarán el paso de la Vuelta por la Comunidad de Madrid este fin de semana
Más de 400 agentes de la Guardia Civil vigilarán este fin de semana el paso de la Vuelta Ciclista a España 2025 por la Comunidad de Madrid, con una penúltima etapa de montaña el sábado entre Robledo de Chavela y el Puerto de Navacerrada y con la etapa final durante el domingo con un recorrido entre Alalpardo y la capital.
Estas son las carreteras que estarán cortadas en Madrid por la Vuelta Ciclista: cuidado con los siguientes tramos
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha explicado que la jornada más complicada será la del sábado, que se desarrollará entre el municipio de Robledo de Chavela y la Bola del Mundo y en la que los corredores subirán también por el Alto de la Escondida, el Puerto de la Paradilla, el Alto del León y Puerto de Navacerrada, pasando por localidades como San Lorenzo de El Escorial, Los Ángeles de San Rafael, Cercedilla y Guadarrama.
- Ayuso anuncia que los concebidos no nacidos contarán como miembros de la unidad familiar en las ayudas de la Comunidad
- Defensa prepara su 'hito urbano' en Madrid: un edificio de 18 plantas para 'centralizar' oficinas en Nuevos Ministerios
- Madrid empieza a cobrar la tasa de basuras: cuánto costará en cada barrio, quién está obligado y bonificaciones
- Al menos 14 heridos, uno de gravedad, en la explosión de un bar en Puente de Vallecas
- Barajas, ante una huelga indefinida en los controles de pasajeros: 'Hace 25 años, un vigilante de seguridad del aeropuerto cobraba 800 euros más que ahora
- La mejor orquesta de España actuará en Madrid en septiembre: fecha confirmada
- Inquebrantable Manuel Carrasco: una fiesta salvaje en Madrid que te perdiste por tus prejuicios
- Estas son las carreteras que estarán cortadas en Madrid por la Vuelta Ciclista: cuidado con los siguientes tramos