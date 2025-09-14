Del 'western' sesentero al Hollywood moderno: Madrid busca promocionar la diversidad de localizaciones para rodajes de la región

La frase "Madrid está de moda", tantas veces repetida por los dirigentes populares madrileños es innegablemente cierta cuando hablamos de rodajes y producciones cinematográficas. El año pasado, la Comunidad albergó un total de 1.450 grabaciones de cines, series y anuncios, un 32% más que en 2023, según el balance anual de la Oficina de Promoción de Rodajes autonómica, Film Madrid. Con el 60% del total, la capital fue el principal escenario de este casi millar y medio de producciones, pero no el único.

Cada vez es más frecuente ver camiones, luces, pértigas de sonido y equipos de grabación en las calles y parajes de otros municipios, como Villaviciosa de Odón, con 52 rodajes en 2024; Pozuelo de Alarcón (51), Alcalá de Henares (31), San Martín de la Vega (31), Aranjuez (24) y Alcobendas (22). El objetivo es que esta presencia se convierta en todavía más habitual y que se expanda a otras localidades y localizaciones de la región con mucho que ofrecer a los productores extranjeros.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado esta semana que va a duplicar las ayudas a largometrajes y producciones audiovisuales, con el objetivo de consolidar a la Comunidad como polo de producción internacional, reforzando su competitividad y su posicionamiento, de forma que la industria gane todavía más peso en la economía madrileña - donde ya representa más del doble que la media nacional, además de aglutinar a más de 3.500 empresas y generar casi 30.000 empleos directos-.

La intención es fomentar no solo el crecimiento del sector en la capital, sino también su redistribución hacia otros municipios y enclaves menos conocidos fuera de España. A lo largo de 2024, un total de 92 municipios de la región albergaron algún tipo de proyecto audiovisual, lo que supone 54 localidades más que el ejercicio precedente. Solo en un año ha aumentado un 70%, pero todavía hay mucho margen de crecimiento.

“Madrid ciudad es un hub de producción espectacular, pero queremos poner en valor la diversidad de localizaciones que tiene la región y que muchas veces no se conocen fuera de España”, explica Xiomara García, coordinadora de la Oficina de Rodajes, que en breve pasará a llamarse Film Madrid , en consonancia con el público al que se quiere dirigir. “A menos de dos horas del centro puedes tener paisajes boscosos, ríos caudalosos o entornos áridos con un contraste brutal, algo muy difícil de encontrar en otros lugares y que juega a favor de nosotros”, añade.

Set de rodaje de Netflix en Tres Cantos. / Netflix

La conectividad es otra baza clave. “El hecho de tener un aeropuerto internacional conectado con las principales ciudades del mundo permite que en hora y media puedas estar en una localización que no imaginas tan cerca de una metrópolis”, destaca García, que recuerda además la tradición de rodajes en la región. “Hoyo de Manzanares fue escenario de El bueno, el feo y el malo, pero mucha gente solo asocia el ‘spaghetti western’ con Almería. Aquí empezó todo y ahora queremos volver a contarlo”, subraya.

En este mapa de oportunidades sobresale Tres Cantos, que en los últimos años se ha consolidado como polo audiovisual gracias a albergar uno de los mayores centros de producción de Netflix en Europa, un complejo con varios platós que acoge rodajes de series y películas de alcance internacional. También Hoyo de Manzanares, pionero en la grabación de westerns en los años sesenta y que hoy reivindica ese legado con iniciativas culturales como ciclos de cine.

Una escena de '30 monedas', de Álex de la Iglesia, rodada en Alcalá de Henares. / Alcalá Film Office

Alcalá de Henares es otro de los escenarios más reconocibles: su casco histórico ha sido elegido en numerosas producciones de época, desde películas de ambientación medieval hasta series recientes que exploran el Siglo de Oro. A ellos se suman otros enclaves muy demandados como Chinchón, cuya plaza mayor ha acogido rodajes internacionales y que además facilita la actividad audiovisual en espacios menos icónicos, o el Metro de Madrid, convertido en plató recurrente de historias urbanas.

Para García, la clave no está solo en el atractivo visual, sino que “el municipio con más potencialidad será aquel que entienda bien al sector, escuche sus necesidades y ponga facilidades para rodar en su territorio”. En palabras de la coordinadora de la futura Film Madrid Region, la apuesta por la redistribución es un “win to win”: dinamiza el sector audiovisual, atrae inversión extranjera y genera beneficios para los municipios al proyectarse en pantalla como destinos turísticos y culturales.