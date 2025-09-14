Hospitales públicos de Madrid, entre los mejores del mundo en especialidades médicas y uso de inteligencia artificial

Los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid han escalado posiciones en el ranking internacional de excelencia hospitalaria elaborado por Newsweek, que evalúa la calidad de la atención en distintas especialidades y el uso de tecnología sanitaria avanzada, incluida la inteligencia artificial (IA).

Entre los centros destacados figuran La Paz, Gregorio Marañón, 12 de Octubre, Clínico San Carlos, Ramón y Cajal, La Princesa, Niño Jesús, Fundación Jiménez Díaz y Puerta de Hierro Majadahonda.

Mejora en especialidades médicas

La Paz : sube cinco puestos en Cirugía Ortopédica y Traumatología, hasta el 17. También figura entre los mejor valorados en Cardiología (19), Urología (20) y Endocrinología (26), especialidad en la que se convierte en el número uno de España.

: sube cinco puestos en Cirugía Ortopédica y Traumatología, hasta el 17. También figura entre los mejor valorados en Cardiología (19), Urología (20) y Endocrinología (26), especialidad en la que se convierte en el número uno de España. Gregorio Marañón : avanza nueve plazas hasta el puesto 78 en Traumatología y destaca en Cirugía Cardíaca (19), Neumología (25) y Neurocirugía (34).

: avanza nueve plazas hasta el puesto 78 en Traumatología y destaca en Cirugía Cardíaca (19), Neumología (25) y Neurocirugía (34). 12 de Octubre : mejora 18 posiciones, alcanzando el 111 en Traumatología, y se estrena en Neurología.

: mejora 18 posiciones, alcanzando el 111 en Traumatología, y se estrena en Neurología. Fundación Jiménez Díaz : asciende 18 puestos y se coloca en el 141.

: asciende 18 puestos y se coloca en el 141. Niño Jesús : se sitúa en el 28 en Pediatría.

: se sitúa en el 28 en Pediatría. Ramón y Cajal: entra por primera vez en Pediatría y Neurocirugía.

En total, los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) mejoran 44 posiciones conjuntas respecto a la edición anterior.

Metodología

La clasificación de Newsweek se basa en las recomendaciones de miles de expertos sanitarios internacionales, incluyendo médicos, gestores y profesionales de la salud, recogidas en una encuesta realizada entre mayo y julio de 2025. También se tienen en cuenta acreditaciones de calidad y niveles de satisfacción de los pacientes.

Liderazgo en hospitales inteligentes

Además, siete hospitales públicos madrileños aparecen en el ranking World’s Best Smart Hospitals 2026, que reconoce a los centros con mayor implementación de tecnologías como telemedicina, IA y sistemas automatizados.