SANIDAD
Hospitales públicos de Madrid, entre los mejores del mundo en especialidades médicas y uso de inteligencia artificial
La Paz, Gregorio Marañón y 12 de Octubre destacan en el ranking internacional de Newsweek, que evalúa la excelencia hospitalaria y la incorporación de tecnologías como la telemedicina y la IA
Los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid han escalado posiciones en el ranking internacional de excelencia hospitalaria elaborado por Newsweek, que evalúa la calidad de la atención en distintas especialidades y el uso de tecnología sanitaria avanzada, incluida la inteligencia artificial (IA).
Entre los centros destacados figuran La Paz, Gregorio Marañón, 12 de Octubre, Clínico San Carlos, Ramón y Cajal, La Princesa, Niño Jesús, Fundación Jiménez Díaz y Puerta de Hierro Majadahonda.
Mejora en especialidades médicas
- La Paz: sube cinco puestos en Cirugía Ortopédica y Traumatología, hasta el 17. También figura entre los mejor valorados en Cardiología (19), Urología (20) y Endocrinología (26), especialidad en la que se convierte en el número uno de España.
- Gregorio Marañón: avanza nueve plazas hasta el puesto 78 en Traumatología y destaca en Cirugía Cardíaca (19), Neumología (25) y Neurocirugía (34).
- 12 de Octubre: mejora 18 posiciones, alcanzando el 111 en Traumatología, y se estrena en Neurología.
- Fundación Jiménez Díaz: asciende 18 puestos y se coloca en el 141.
- Niño Jesús: se sitúa en el 28 en Pediatría.
- Ramón y Cajal: entra por primera vez en Pediatría y Neurocirugía.
En total, los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) mejoran 44 posiciones conjuntas respecto a la edición anterior.
Metodología
La clasificación de Newsweek se basa en las recomendaciones de miles de expertos sanitarios internacionales, incluyendo médicos, gestores y profesionales de la salud, recogidas en una encuesta realizada entre mayo y julio de 2025. También se tienen en cuenta acreditaciones de calidad y niveles de satisfacción de los pacientes.
Liderazgo en hospitales inteligentes
Además, siete hospitales públicos madrileños aparecen en el ranking World’s Best Smart Hospitals 2026, que reconoce a los centros con mayor implementación de tecnologías como telemedicina, IA y sistemas automatizados.
- Gregorio Marañón (47), 12 de Octubre (60) y La Paz (80) se sitúan entre los 100 primeros.
- Les siguen Clínico San Carlos (154), Ramón y Cajal (249), Fundación Jiménez Díaz (277) e Infanta Leonor (322).
- Madrid empieza a cobrar la tasa de basuras: cuánto costará en cada barrio, quién está obligado y bonificaciones
- Ayuso anuncia que los concebidos no nacidos contarán como miembros de la unidad familiar en las ayudas de la Comunidad
- Defensa prepara su 'hito urbano' en Madrid: un edificio de 18 plantas para 'centralizar' oficinas en Nuevos Ministerios
- El lugar de la explosión en Vallecas: así es el bar 'Mis Tesoros', más de una década ofreciendo cocina peruana en Madrid
- Una explosión en un bar de Puente de Vallecas deja 25 heridos, cinco de ellos graves
- La tarifa más barata al final del día: así será el nuevo sistema de acceso al transporte que implantará Madrid en 2027
- Última etapa de la Vuelta Ciclista 2025 en Madrid: guía de movilidad con cortes de tráfico y metro cerrado
- Una 'concentración de gases' causó la explosión en el bar de Puente de Vallecas