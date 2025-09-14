EEUU y China abren en Madrid una nueva ronda de negociación sobre aranceles y TikTok

Estados Unidos y China han iniciado en Madrid la cuarta ronda de negociaciones comerciales para abordar cuestiones clave como los aranceles, los controles de exportación y el futuro de TikTok en territorio estadounidense.

El encuentro se celebra en el Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, fueron recibidos por el ministro español José Manuel Albares. Las conversaciones se prolongarán hasta el próximo 17 de septiembre.

Claves de la reunión Aranceles: La cita llega tras la prórroga en agosto de la tregua arancelaria, que extendió hasta noviembre la suspensión de nuevos gravámenes y fijó los impuestos en el 30 % para productos chinos y el 10 % para estadounidenses.

La cita llega tras la prórroga en agosto de la tregua arancelaria, que extendió hasta noviembre la suspensión de nuevos gravámenes y fijó los impuestos en el 30 % para productos chinos y el 10 % para estadounidenses. TikTok: La negociación coincide con la fecha límite marcada por Washington, el 17 de septiembre, para decidir si la aplicación puede seguir operando en EE.UU.

La negociación coincide con la fecha límite marcada por Washington, el 17 de septiembre, para decidir si la aplicación puede seguir operando en EE.UU. Agenda futura: El encuentro en Madrid busca allanar el camino para una posible reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para finales de octubre en Gwangju (Corea del Sur).

Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ambas delegaciones debatirán sobre “asuntos clave de interés mutuo en seguridad nacional, economía y comercio, incluyendo TikTok y la cooperación contra redes de lavado de dinero que amenazan tanto a Estados Unidos como a China”.

Contexto de tensión

Las negociaciones se desarrollan en un clima de desconfianza. Trump ha advertido de nuevas medidas si Pekín no garantiza el suministro de minerales estratégicos o mantiene su apoyo a Moscú en la guerra de Ucrania.

Horas antes de la apertura en Madrid, el Ministerio de Comercio de China anunció dos investigaciones sobre importaciones estadounidenses:

Una pesquisa antidumping contra determinados circuitos integrados analógicos procedentes de EE.UU.

contra determinados circuitos integrados analógicos procedentes de EE.UU. Una investigación antidiscriminación frente a las restricciones que desde 2018 limitan la exportación de semiconductores a China o la actividad de empresas con vínculos en el país asiático.

España, sede de la negociación

El ministro Albares agradeció la elección de Madrid como escenario del encuentro y aseguró la “total implicación y colaboración” del Gobierno español en su organización. Subrayó además que la política exterior de España se basa en la diplomacia y en “actuar como puente para el acercamiento y el diálogo entre naciones”.