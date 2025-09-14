El delegado del Gobierno asegura que Madrid ha enviado "un mensaje al mundo" tras la protesta en La Vuelta

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha afirmado este domingo que la manifestación propalestina que interrumpió la última etapa de La Vuelta ciclista en la capital se desarrolló de forma "pacífica" y que la ciudadanía madrileña ha enviado "un inmenso mensaje de solidaridad, humanidad y empatía con el sufrimiento del pueblo palestino".

Según Martín, la protesta reunió a unas 100.000 personas y supuso "una gran llamada a la reacción de la comunidad internacional". El dispositivo de seguridad desplegado para la ocasión —con 1.100 agentes de la Policía Nacional, más que durante la Cumbre de la OTAN celebrada en Madrid en 2022— garantizó tanto la seguridad de los ciclistas como de los manifestantes.

El delegado subrayó que la capital recuperó la normalidad sin incidentes graves, con dos personas detenidas y sin "daños personales o materiales significativos". "La inmensa mayoría salió a la calle de forma pacífica y, para aquellos que no lo hicieron así, actuará la ley", advirtió.

En su intervención, Martín comparó la protesta con la situación en Oriente Próximo: "En Madrid no se han asesinado a 65.000 niños, no se han bombardeado hospitales, no se acribilla a niños y niñas. En Madrid hoy se ha interrumpido una carrera ciclista. Eso es todo".

El delegado también reclamó una reflexión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, a quienes acusó de haber "aplaudido con ardor la miserable justificación de los ataques israelíes". "Es el momento de escuchar al pueblo de Madrid y ponerse, por fin, del lado de la justicia", señaló.