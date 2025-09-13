Vuelta al cole en Madrid: así son las deducciones fiscales por gasto escolar en el IRPF

La vuelta al cole supone este año un desembolso medio de 500 euros por alumno, según las organizaciones de consumidores. Una cifra que puede ser mayor en función de las necesidades familiares, aunque parte de esos gastos pueden deducirse en el IRPF, tal y como recuerda la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF).

En la Comunidad de Madrid, las familias pueden aplicar distintas deducciones fiscales relacionadas con la escolaridad, el aprendizaje de idiomas, el uso de uniformes o el cuidado de menores.

Deducciones fiscales en Madrid por gastos escolares

En el caso de la Comunidad de Madrid, las desgravaciones vigentes en el IRPF son las siguientes:

15 % en gastos de escolaridad .

. 15 % en enseñanza de idiomas , ya sea dentro o fuera del horario lectivo.

, ya sea dentro o fuera del horario lectivo. 5 % en la compra de uniformes escolares .

. 25 % en la contratación de cuidadores para hijos menores de tres años , porcentaje que se eleva hasta el 40 % para familias numerosas .

, porcentaje que se eleva hasta el . 100 % de los intereses de préstamos para estudios de máster y doctorado.

Estas deducciones se aplican en la declaración de la renta siempre que se cumplan los requisitos de renta y tributación establecidos por la comunidad.

Contexto nacional: diferencias entre comunidades

El informe de la AEDAF señala que las deducciones varían notablemente entre comunidades autónomas de régimen común. Mientras en algunas, como Baleares o Canarias, se permite deducir el 100 % del gasto en libros de texto o material escolar, en otras, como Cataluña, la deducción se centra en los intereses de préstamos para estudios superiores.

En regiones como Asturias, Cantabria o Castilla y León, también existen bonificaciones vinculadas a la guardería y al transporte escolar, mientras que en Murcia se incorporará por primera vez la deducción de gafas y lentillas en el IRPF de 2025.

Además de Madrid, las deducciones por gastos escolares presentan importantes diferencias entre comunidades autónomas. En Andalucía, se permite desgravar hasta un 15 % en idiomas o informática, mientras que en Aragón las familias pueden deducirse libros, guardería o transporte escolar. En Baleares los libros de texto son deducibles al 100 %, y en Canarias se incluyen uniformes y comedor escolar.

Castilla y León contempla ayudas al cuidado de menores de 4 años y a las cuotas de la Seguridad Social de empleadas del hogar, mientras que en Murcia se incorpora por primera vez en 2025 la deducción por gafas y lentillas. Estas diferencias evidencian una desigualdad territorial en el tratamiento fiscal de los gastos educativos, que depende de la política tributaria de cada comunidad autónoma.