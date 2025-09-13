COMPETICIÓN DEPORTIVA
Última etapa de la Vuelta Ciclista 2025 en Madrid: guía de movilidad con cortes de tráfico y metro cerrado
Los cierres de tráfico comenzarán de madrugada y se mantendrán hasta la noche; estaciones de metro como Gran Vía y Banco de España permanecerán cerradas por seguridad
La Vuelta Ciclista a España 2025 concluirá este domingo, 14 de septiembre, en Madrid con una etapa llana en circuito urbano que recorrerá algunos de los enclaves más emblemáticos de la capital, como el Paisaje de la Luz, Gran Vía, Cibeles y el Paseo del Prado. El evento, que congregará a unos 50.000 asistentes, implicará un amplio dispositivo de seguridad y un plan especial de movilidad con cortes de tráfico, restricciones de aparcamiento y modificaciones en el transporte público desde la madrugada del mismo día.
Principales cortes de tráfico
- Desde las 5:00 horas: cierre del Paseo del Prado y la Plaza de Cibeles por el montaje del circuito.
- 6:30 horas: ampliación a Gran Vía, Paseo de Recoletos y calle Alcalá (desde la Plaza de la Independencia).
- 11:30 horas hasta las 22:00 horas: cierre completo del circuito urbano (Paseo de Recoletos, Cibeles, Alcalá, Gran Vía, Callao y Paseo del Prado), donde los ciclistas completarán nueve vueltas.
- 14:30 horas: cortes en la calle Mayor y la Carrera de San Jerónimo.
- Tarde (hasta las 18:30 horas): cierres progresivos en Montecarmelo, El Pardo, Carretera de Castilla, avenida de Valladolid, Paseo de la Florida, Cuesta de San Vicente, Virgen del Puerto, Ciudad de Plasencia y Puerta del Sol.
Las autoridades recuerdan que los horarios son orientativos y podrían variar en función de las necesidades del operativo.
Restricciones de aparcamiento
Desde primera hora de este sábado hasta las 22:00 horas del día 14, quedarán reservadas plazas en varias calles, entre ellas Alcalá, Antonio Maura y Academia. Además, el acceso a varios aparcamientos públicos municipales —como los de Plaza de Colón, Las Cortes o Recoletos— podría verse limitado.
Transporte público
- Metro: las estaciones más cercanas al circuito serán Sevilla, Sol, Colón, Retiro, Príncipe de Vergara y Arte. Las de Gran Vía y Banco de España permanecerán cerradas de 15:00 a 21:00 horas. En Sol, la salida hacia Carretas estará clausurada de 15:00 a 18:15 horas.
- Cercanías: las estaciones más próximas serán Recoletos y Atocha.
- Autobuses EMT: más de 70 líneas diurnas y nocturnas modificarán sus recorridos. Los detalles pueden consultarse en la web de EMT.
- Taxi y BiciMAD: se verán afectadas varias paradas y estaciones, como las ubicadas en Calle Mayor y Paseo del Prado.
- Autobuses turísticos y discrecionales: reservas alteradas en Goya, Cánovas del Castillo, Atocha o Sevilla.
El Ayuntamiento de Madrid aconseja utilizar transporte público y, en caso de desplazamientos de largo recorrido en vehículo privado, optar por la M-30 y la M-40 para evitar el área del circuito.
