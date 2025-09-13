Ser trans, negra y migrante, una carrera de obstáculos en España: "No nos alquilan habitaciones porque creen que somos trabajadoras sexuales"

A los cuatro años, su madre le regaló la primera peluca y, dos años después, su padre le compró una muñeca por su cumpleaños. “Siempre supe que era una niña, pero no sabía lo que significaba ser una niña trans”, dice Rusly Cachina (29), activista LGTBI+ y técnica de Igualdad en Migrantia, una ONG madrileña que acoge y acompaña a los migrantes queer que llegan a España. Nacida en Guinea Ecuatorial y en un intento de pasar desapercibida, estudió hasta el bachillerato con uniforme masculino militar y pelo corto: “En casa podía ser yo misma, pero en la calle y en la escuela tenía que ser uno más”. No fue la única en su familia: su hermano gemelo es un chico trans y tuvo que llevar vestido durante toda su etapa educativa. “Mis padres no tenían el material suficiente para entender nuestra realidad en un país africano, católico y franquista. Aun así, nos apoyaron siempre y permitieron que nos expresáramos libremente. Nos intercambiábamos los regalos de cumpleaños”, recuerda. Sin embargo, en la calle todo era distinto: “Mi padre nos dijo que él nos protegería dentro de casa, pero al cruzar la puerta teníamos que tener herramientas para sobrevivir”.

Pese a ser una alumna brillante, Rusly suspendía los exámenes por tener “una caligrafía de niña”. Sufrió acoso, recibió palizas y pasó muchas horas encerrada en el aseo, pero nada pudo silenciarla. “La sociedad no nos permitió ser niños. Cada vez que salíamos a la calle, lo hacíamos con el DNI del otro para evitar ser detenidos. Teníamos que jugar a sobrevivir”, explica. A los 13 años intentó suicidarse. Fue gracias al coraje de su madre que pudo completar el bachillerato para, así, iniciar su transición social: “Lo que más deseaba era que mis hermanos y sobrinos me tratasen como Rusly”. En 2016, al realizar un mapeo de la zona en la que residía para encontrar otros miembros de la comunidad LGTBI, descubrió que todos vivían en la marginalidad: “Dormían en lugares asquerosos y no tenían medicación para las infecciones. Empecé a reunirme con ellos y cada semana enterrábamos a uno. Unos morían por enfermedad y otros por violaciones o terapias de conversión. Llegué a ver niñas trans de 12 años encadenadas en centros de sanación en los que les practicaban exorcismos y violaciones, les daban alucinógenos y las bañaban en sangre”. A día de hoy, en Guinea Ecuatorial aún se aplica la Ley de Vagos y Maleantes contra personas del colectivo.

Jorge Beltrán, fundador y presidente de Migrantia. / Alba Vigaray

En 2016, el embajador español, Luis Melgar, organizó la primera semana del orgullo cultural en la historia del país. “La gente se quedó loca”, recuerda la joven, quien tomó el relevo y, en ese mismo año, fundó el primer y único colectivo LGTBI del país: “Rescatábamos a personas trans de los centros de sanación, muchos de ellos perseguidos por la Ley de Peligrosidad Civil o el código civil militar español”. Junto a otros compañeros, Rusly enviaba informes a las Naciones Unidas sobre la vulneración de derechos que ejercía su país. En 2019, tras conceder su primera entrevista como mujer, comenzaron las amenazas. “Me recomendaron abandonar el país, pero tenía que despedirme de mi padre, que vive en una isla remota”, asegura. En el trayecto, pasó una semana detenida en el interior de un barco porque su documentación no coincidía con su aspecto: “Amenazaron con desnudarme y torturarme para convertirme en un hombre hasta que dije que tenía contacto con las embajadas de EEUU y España. Conseguí escapar en un coche que me esperaba en el puerto y vine a España escoltada sin que mi familia lo supiera”.

"No creen que sea yo"

A diferencia de otros migrantes, Rusly no dejó el país por voluntad propia. Ella deseaba regresar a casa, con los suyos, pero el coste era demasiado alto. “Desde entonces me ha tocado hacer lo posible por comer. Desde trenzas en la playa a limpiar pisos de madrugada por 20 euros o dar charlas hasta en prisiones. He estado a punto de ser trabajadora sexual varias veces, pero no lo he hecho”, sostiene. Tras su llegada a España solicitó una protección internacional que no llegaría hasta dos años después. Entre tanto, se formó como técnica de igualdad para conseguir el certificado de profesionalidad: “Hice las prácticas en Migrantia y me quedé aquí a trabajar. Ahora estudio Integración Social, pero por más que yo me forme, el racismo sigue latente”. La joven asegura que ha hecho entrevistas de trabajo por teléfono y, cuando han visto su apariencia, han descartado su candidatura: “No creen que sea la misma persona que les ha hablado por teléfono”. Ocurre lo mismo en el médico: “Tenemos que demostrar que somos lo suficientemente trans para que crean que lo somos. Si no queremos someternos a operaciones u hormonación, creen que estamos mintiendo. Tampoco nos alquilan habitaciones o pisos porque asumen que somos trabajadoras sexuales”.

Imágenes de las oficinas de Migrantia, en Madrid, un espacio de refugio para migrantes LGTBI+. / Alba Vigaray

Superviviente autoproclamada, Rusly asegura vivir en un país “que se jacta de acogernos” pero no permite a los recién llegados tener un techo, un trabajo o una documentación. Sin el certificado de empadronamiento no puede obtener la nacionalidad española y, por ende, la guineana no puede cambiar el sexo en su documentación. “La famosa Ley Trans nos ha dejado fuera por desconocimiento y las migrantes trans no llegaron ayer a España. Están aquí desde los 70 trabajando, en el polígono industrial, en la Castellana o en el Parque del Oeste con la Veneno. Y ahora una ley nos borra. Estas mujeres son compañeras para luchar pero no para vivir bien”, critica. Hay una falta de diálogo, asegura, entre la clase política y las personas migrantes y el colectivo queer. “No es necesario hablar por nosotros, sino con nosotros. Hace falta un altavoz, pero la sociedad no está preparada por el racismo institucionalizado que existe. No hay una política real e inclusiva para la ciudadanía y, si nada cambia, de aquí a cinco años estaremos peor con el auge de la ultraderecha y la fachosfera”.

Explotación laboral

Como técnica de Igualdad en Migrantia, Rusly ha sido testigo de historias similares a la suya. “Todos estos casos y sus intersecciones me atraviesan. Salí de mi país siendo una mujer trans y llegué aquí siendo una mujer trans, negra, migrante, pobre y sin documentación. Decidí trabajar con y para las personas migrantes porque creo que el sistema está construido para denigrar a las personas dependiendo de su clase social. No es lo mismo alguien que viene de Venezuela, Marruecos o Camerún. En la escala de migración también hay privilegios”, defiende. Muchos de ellos llegan con graves problemas de salud y sin posibilidad de acceder al sistema sanitario español: “En esos casos contactamos con hospitales y hacemos derivaciones por urgencias para que puedan atenderles. La mayoría presentan un sistema inmune muy bajo porque han decidido renunciar a su medicación antirretroviral durante el proceso migratorio con el fin de evitar el estigma. Otros han desarrollado enfermedades y problemas psicológicos durante el proceso debido a abusos sexuales”.

Migrantia, activa desde hace algo más de dos años, atiende a cerca de 800 migrantes al año. / Alba Vigaray

Es el caso de Florence, usuaria de la organización desde que llegó a España en el mes de diciembre. Originaria de Camerún, tardó más de tres años en desembarcar en Canarias. “Es uno de los países de África Central que mantiene la criminalización a personas LGTBI diciendo que se les puede quemar públicamente”, explica Rusly bajo la atenta mirada de la joven, que comienza a entender el castellano. “Ella, como mujer lesbiana y con discapacidad, fue obligada a contraer un matrimonio forzado. Terminó embarazada de un señor de 60 años y, cuando decidió emigrar, tuvo que dejar a su hija allí”, narra. Ya en territorio español, una entidad le designó un piso en Madrid y desde Migrantia cubren sus necesidades básicas y todo aquello relacionado con la barrera idiomática o gestiones administrativas. “En Marruecos, los migrantes africanos viven escondidos en el bosque para que la policía no los deporte. Otros, con menos suerte, son abandonados en el desierto y mueren. La explotación laboral y reproductiva está a la orden del día en estos procesos”, concluye.

Derechos humanos

Frente a Rusly y Florence, al otro lado de la mesa, se encuentra Yoelkis Torres (40), cubano y voluntario en Migrantia desde hace algo más de un año. En un intento de explorar la ciudad nada más aterrizar, se topó con la ONG madrileña: “Me acogieron inmediatamente y, desde entonces he continuado ayudando de una forma u otra”. Tras obtener el certificado de especialización en Dinamización Comunitaria, solicitó hacer prácticas con ellos: “Llevaba 16 años dedicándome al trabajo social y no podía ser de otra forma”. Es activista de derechos humanos desde su juventud y llegó a España mediante un programa de protección de Amnistía Internacional. “Tuve que abandonar Cuba por exigir derechos humanos”, añade. Machismo y acoso son dos de las palabras que se le vienen a la cabeza al recordar su adolescencia: “Fue muy duro, debido al estigma que había con el VIH. Ser homosexual o maricón, como dicen allí, representaba que eras una pandemia andante y te ibas a morir”. Cuando, con 15 años, expresó públicamente su sexualidad, su padre le echó de casa: “Ni siquiera entendía lo que significaba ser homosexual. Tuve que decirle que era maricón para que me entendiese. Ahí te das cuenta del nivel de incultura que en ese momento había”.

Yoelkis Torres, voluntario de Migrantia, es un exiliado cubano que reside en España desde hace casi dos años. / Alba Vigaray

Fue entonces cuando comenzó a relacionarse con otras personas del colectivo en su ciudad natal y, con el tiempo, se convirtió en una figura de referencia para la comunidad en Cuba. “Por ser quien soy me han agarrado por el cuello, metido en un camión policial y encarcelado durante 72 horas junto a otras 12 personas en un calabozo del tamaño de un ascensor”, manifiesta. Pese a la represión, Yoelkis organizó junto a otros activistas la primera manifestación del Orgullo LGTBI del país en 2021: “Una vez empezamos a celebrarlo, el oficialismo hizo lo mismo para opacar lo que el activismo hace”. Tiempo después, con la aprobación del Código de las Familias, los activistas sufrieron amenazas y torturas: “En mi caso hubo de todo un poco, por lo que decidí que era el momento de exiliarme. No estoy en España por gusto. Mi madre, en Cuba, padece cáncer, por lo que mi mente está allí con ella”. Si en algo le ha ayudado Migrantia es a encontrar un entorno seguro en la capital que le ayude a enfrentar la realidad de ser migrante y queer en el país: “Aunque mi tez sea blanca, aquí se vive xenofobia. Aquí somos panchos para mucha gente”.

Coincidiendo con Rusly, el cubano ha vivido situaciones incómodas en el servicio de salud. “Me han llegado a decir que en España se han tenido que reactivar muchas vacunas que ya no se usaban porque los latinos venimos con muchas enfermedades”, lamenta. No solo eso. A la hora de postular para un puesto de trabajo, las complicaciones se suceden: “Me han visto gesticular y me han pedido que luzca hombrecito o serio. Los migrantes queer vivimos constantemente escondiendo nuestra identidad u orientación por miedo”. Yoelkis, que sigue esperando la aprobación de su asilo, asegura que el Gobierno no reconoce la dictadura cubana y, por tanto, a los exiliados en el país: “Esos que no se aprueban viven escondidos, explotados y sin acceso a la salud”. En su caso, ha tenido que renunciar a muchas cosas. A algunas, de forma voluntaria y a otras, sin darse cuenta. “He cambiado mis formas. Soy practicante de la religión cubana de origen africano y vestía con ropa africana. Desde que estoy aquí, dejé de hacerlo porque representa un eje más de discriminación. Aunque quiera defender mi identidad, me he frenado a mí mismo. Uno está en un limbo, con una carta de asilo que no sé cuándo vence”.