Paco, el más veterano de la Plaza de Olavide: "¿Nuestro secreto? Hacer las mejores bravas de Madrid"

Llega todos los días para abrir el bar, a las 7 y media de la mañana, y se va a dormir al cerrar, a la 1. Paco -Francisco Macías Carrera- es un hostelero de raza. Un torbellino capaz de dormir cuatro horas diarias durante años y seguir funcionando. A sus 68 años cuesta seguirle el ritmo: habla con proveedores, saluda a los clientes, dirige a su equipo... Es el alma de Kybey II (Palafox, 31) y el más veterano de uno de los enclaves de moda entre el Madrid ‘guapo’, la Plaza de Olavide.

“Mira, el año pasado cerró el Maracaná. Su dueño, que también era de la provincia de León, como yo, lo dejó. Su mujer había muerto dos años antes y ya era mayor…”, explica. Donde antes estaban las letras en relieve del estadio de fútbol brasileño que daba nombre al bar ha abierto un Cañas y Tapas. “Ahora el que lleva más tiempo aquí soy yo”, sentencia.

Fachada del Bar Kybey II (Madrid). / Javier Sánchez

Dice el refrán que las segundas partes no suelen ser buenas. Pero en el caso del Kybey II la regla no se cumple. Ha salido tan bueno el bar que lleva abierto desde el año 1987. Pero si hay un Kybey II tiene que ser porque hubo un Kybey I antes. Rastreando el primero se desvela el misterio del nombre. “Mi tía y su marido se fueron estaban de viaje en Tenerife y allí él enfermó. Lo ingresaron en un hospital y le atendieron muy bien. Mi tía estaba agradecida y cuando volvieron a Madrid decidieron llamar al bar que montaron igual que el hospital, que se llamaba Kybey”.

Recetas de hace medio siglo

En el Kybey I (ya cerrado, estaba en la calle Zurbano) Paco se fogueó junto a su tía: “Era una gran cocinera y los callos, las croquetas y la salsa brava de las patatas que servimos son recetas suyas”. Cuando habla de las patatas bravas se le iluminan los ojos: “Es que están buenísimas, son las mejores de Madrid. Y si no, pregúntales a los de la mesa de ahí”. Ante la consulta de Paco, la partida de mus se para y todos asienten, antes de reanudarse con un envite a grandes. La salsa, menos rojiza que otras y más anaranjada, resulta muy melosa, equilibrada y con un picante afilado, pero agradable.

Las famosas patatas bravas del bar Kybey II. / Javier Sánchez

La reforma de la Plaza de Olavide cumple ahora un año. En junio de 2024 el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, dio por concluido el año y medio de obras manifestando que se había logrado “mejorar el espacio público y convertirlo en un lugar de referencia para todos los vecinos”. En un Madrid de plazas duras y sin un árbol la de Olavide es una excepción, casi un milagro. Hay vegetación y bordillos elevados que hacen las veces de bancos. Paco da su bendición a la reforma: “La verdad es que ha quedado bonita y por las tardes hay mucho ambiente de familias con sus hijos jugando en el parque, aunque nos hemos comido muchas molestias con las obras”.

La guapura de Olavide atrae y las mesas al aire libre se cotizan. También se ha multiplicado la oferta hostelera de la plaza. “Cuando yo abrí había cinco bares y ahora hay más del doble. Esto ha cambiado muchísimo. Y aunque nosotros tenemos salón interior, la gente quiere terraza. La pide, mucho más ahora que antes”, cuenta Paco. “Yo la tengo desde el principio pero antes la abría solo de marzo a octubre. Ahora la mantengo todo el año”.

La tortilla del Kybey II. / Javier Sánchez

Cada vez más competencia

A Kybey II le han salido competidores. Además del ya mencionado Cañas y Tapas, otras neotabernas han abierto en los últimos tiempos: Gamberro, Bareto, Cantero 1956 -que ocupa el antiguo local de la zapatería Calzados Cantero- o Carril, una cervecería que conserva el bonito letrero de una antigua tienda de fotos. Al doblar las distintas esquinas, aparecen ‘wine bars’, cafeterías de especialidad o tabernas de gildas. “Me llevo bien con todos. A nosotros no nos falta el trabajo porque ofrecemos calidad. Además de las bravas, damos una oreja a la plancha espectacular y un pulpo cocido que está muy bueno. Pero claro, es que yo soy de Ponferrada que es donde mejor pulpo se come de toda España”.

Paco es también el padre del combo más famoso de la plaza: la tortilla de patata completa con ensalada, un clásico que se ofrece en muchos de los bares más longevos de Olavide. “Se nos ocurrió a mi tía y a mí. Empezamos vendiéndola por mil pesetas cuando abrimos. Tuvo tanto éxito que nos la copiaron todos y, aunque ahora se pide menos, ha sido el plato estrella durante muchos años”. El precio ha subido hasta los 18 euros pero el jefe de Kybey II añora la época en pesetas: “El dinero cundía mucho más. No sabes lo que ha subido la materia prima…”.

Kybey II ha sido testigo de la transformación del barrio, de Madrid y del cambiazo en el perfil de cliente. “Vivimos en los 90 la fiebre por el mini de cerveza y los chupitos. Anda que no hemos dado nosotros chupitos de mora y de tequila… Sin embargo, ahora la clientela ronda más los 30-40 años… Y hay mucho extranjero. Esto sí ha subido una barbaridad. Antes no llegaban a Olavide pero desde la pandemia sí. Con ellos tiro mucho de ok ‘parriba’ y ok ‘pabajo’ y por señas nos vamos entendiendo”, dice entre risas.

Terrazas en la Plaza de Olavide. / Javier Sánchez

Un negocio con continuidad

La ‘ultragentrificación’ de la zona hace que a Paco le lleguen con frecuencia ofertas por el bar. “Esta esquina tiene muchos novios”, explica. Pero lo de vender no pasa por su cabeza: “Tengo a mi hija trabajando aquí con mi yerno. Mi hijo tiene 22 años y está estudiando. Si quieren seguir con el negocio, Kybey II será para ellos. Este es un negocio familiar. Ronnie, que es filipino, lleva veintipico años conmigo y su hijo también trabaja con nosotros”.

Pocas cosas hacen que Paco pierda la sonrisa, aunque alguna hay: “El Ayuntamiento nos ha recortado el horario y ahora tenemos que cerrar la terraza a diario a las 12 y los fines de semana a la 1. ¡No me jodas! ¡Pero si en verano hasta las once es prácticamente de día! Al final tengo que levantar a la gente y se van a hacer cola a algún sitio y hacen más ruido así que aquí sentados”. También le enerva el efecto rebote de las quejas de otros vecinos cercanos, como los de la calle Ponzano. “Al final nos meten en el mismo saco y pagamos el pato nosotros. Pero luego los que se quejan también se sientan en mi terraza y cantan el cumpleaños feliz cuando celebran algo”.

Con la edad de jubilación ya cumplida, Paco ya atisba su retirada pero antes quiere “solucionar unos asuntillos”, explica con misterio. Cuando eso suceda, tendrá aún más tiempo para pasar con su nieto, al que recoge por las tardes del cole y que está entregado a su abuelo. Como todo el barrio. “Cuando estoy en casa con un poco de bajona, me vengo para el bar, suelto un par de chascarrillos y me vengo arriba. ¡No falla!”.