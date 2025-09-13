El Real Madrid, ante el 'examen' más complicado hasta la fecha en el regreso a casa de Xabi Alonso

El Real Madrid de Xabi Alonso se ha mostrado como el equipo más sólido hasta el momento en LaLiga. Así lo refrendan los datos. El conjunto blanco ocupa la primera posición del campeonato y cuenta sus partidos por victorias. Ahora, llega el turno de ponerse el mono de trabajo después del parón internacional de selecciones y seguir en ese ascenso tan marcado en los encuentros previos. Este sábado, visita un feudo complicado, uno de esos que se marcan en rojo cuando se da a conocer el calendario. El equipo de Xabi Alonso visita el Reale Arena (sábado, 16:15 horas) con la intención de confirmar las buenas sensaciones obtenidas en las tres primeras jornadas del campeonato liguero.

Kylian Mbappé, en el encuentro ante el Mallorca. / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa / Europa Press

En manos de Mbappé

Esta transformación que atraviesa el Real Madrid se sustenta, en parte, gracias al nivel ofrecido hasta la fecha por Kylian Mbappé. El francés está revitalizado, como si todos aquellos fantasmas que atormentaban su cabeza a estas alturas de la pasada temporada se hubieran esfumado. Los goles y el juego practicado por Kylian no dan lugar a duda. El francés viene de anotar un tanto de penalti y regalar una asistencia en el encuentro con la selección nacional. Está siendo el faro del Real Madrid en campo rival y acumula tres goles en tres partidos de LaLiga. En el encuentro ante el Mallorca, tan solo unos centímetros le privaron de conseguir un nuevo doblete. El nuevo '10' del Real Madrid está de dulce, sus compañeros le buscan en todas las acciones del juego y su presencia en el once titular no deja dudas.

Alguna que otra incógnita puede haber en torno a la titularidad de Vinicius. Es cierto que el brasileño parece haber recuperado un punto más del nivel mostrado en temporadas anteriores, pero el tolosarra podría volver a situarlo en el banquillo por Rodrygo como ya hiciera en Oviedo. Aún así, teniendo en cuenta que ambos futbolistas se quedaron en Madrid al no recibir la llamada de Ancelotti para acudir con la selección brasileña, parece que Vinicius podría ser la opción escogida por el tolosarra para atacar la defensa de la Real Sociedad. Vinicius ha efectuado un reseteo mental que, unido a una puesta a tono en esta mini-pretemporada de dos semanas en Valdebebas, lo sitúa un poco más cerca del jugador que todos conocemos. Pese a ello, el técnico tolosarra no ha descartado la posibilidad de que jueguen los tres futbolistas de ataque en las horas previas al encuentro.

Por otro lado, si el Real Madrid quiere sacar algo positivo del Reale Arena deberá mostrar el compromiso defensivo grupal ofrecido hasta la fecha. Empezando, como no podría ser de otra manera, por Kylian Mbappé y llegando hasta el último defensor, que bien podría ser Dean Huijsen en esa labor correctora que tanto caracteriza al jugador. El central español es otro fijo en el once de Xabi Alonso y se espera que su acompañante sea Eder Militao, después de que el Real Madrid confirmara la lesión de Antonio Rüdiger durante la tarde del viernes. "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Toni Rüdiger por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda", explica el conjunto blanco. El conjunto blanco tan solo ha recibido un tanto en estas tres jornadas. El cambio con respecto a la temporada pasada es sideral. Mucha parte de culpa tiene el ya mencionado Dean Huijsen, pero también Álvaro Carreras, que ha caído de pie en la estructura del equipo blanco. "Queremos que todos se sientan en el barco y preparados para remar cuando sea necesario. Ahora empezamos un bloque muy exigentes con partidos cada tres días hasta el siguiente parón y necesitamos todos en la misma dirección", confesaba el tolosarra.

Xabi Alonso, durante su etapa como técnico de la Real Sociedad B. / Real Sociedad.

El regreso de Xabi Alonso

Sin duda, uno de los grandes alicientes de cara al encuentro será la vuelta a casa de Xabi Alonso. El técnico tolosarra fue en su día jugador de la Real Sociedad, antes de firmar por el Liverpool y, posteriormente, el Real Madrid. En su trayectoria como entrenador, hizo el recorrido de forma inversa. En primer lugar, se formó como entrenador en las categorías inferiores de La Fábrica para después llegar a entrenar a filial del conjunto donostiarra. Consiguió un ascenso muy meritorio con el 'Sanse', nombre que recibe el filial blanquiazul, antes de recibir la llamada del Bayer Leverkusen y hacer historia en el fútbol alemán.

Durante tres temporadas, fue técnico del filial txuri-urdin, alcanzando casi un centenar de partidos al frente del equipo. Ahora, afronta el regreso a casa en el banquillo del Real Madrid, donde también se forjó como jugador. Anoeta recibirá al que un día fue su pupilo como se merece, con honores y reconocimiento por todo lo conseguido más allá de nuestras fronteras. El técnico madridista, incluso, llegó a bromear en la previa del encuentro con su pasado reale : "No sé con quién irá mi padre, eso tendrías que preguntárselo a él, espero que con nosotros. Pero sí que en casa es un partido especial", confesó.

Tan solo los éxitos de Imanol Alguacil durante este período de tiempo le privaron de convertirse en técnico del primer equipo de la Real Sociedad. Los txuri-urdin desean que, en un futuro no muy lejano, los caminos de su club y el actual entrenador del Real Madrid se vuelvan a cruzar. En la cabeza de Xabi Alonso, más allá de agradecer el cariño que la afición de la Real Sociedad le profesa, estará el conseguir una nueva victoria para asentarse como líder de la categoría y seguir dando pasos en la construcción de su nuevo Real Madrid.