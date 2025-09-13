Reacción o catástrofe: el Atlético se encomienda al Metropolitano para sumar la primera victoria de la temporada ante el Villarreal

"Es un momento de dificultad pero no hay que esconderse", confesaba hace unos días Diego Pablo Simeone a los micrófonos de la Cadena COPE. El Atlético de Madrid ha protagonizado el peor arranque liguero de la era Simeone, aún no conoce la victoria. Su entrenador compareció ante los medios en este parón internacional de selecciones para mostrarse ante el aficionado y solicitar más apoyo que nunca por la dinámica que atraviesa el equipo. Y de paso, también lanzar ese mensaje a sus futbolistas, tras una inicio de temporada muy por debajo de las expectativas después de la inversión realizada por los rojiblancos en el mercado de fichajes.

La afición como medida para reponerse

En las horas previas al encuentro, tanto en la entrevista ya mencionada como en la rueda de prensa oficial, Simeone ha hecho especial hincapié en un factor clave durante su estancia en la casa rojiblanca: la afición. Por ellos ha pasado buena parte de los éxitos cosechados por el club en la última década y el técnico se encomienda al espíritu rojiblanco para reponerse ante la complicada situación que atraviesa el equipo. “Le doy mucha importancia a la grada. La gente que está detrás del arco empuja para vivir tardes o noches increíbles. Hay chicos nuevos que tienen la ilusión de vivir lo que se le cuenta antes de llegar al Atlético. Necesitamos que la gente apoye al equipo y nosotros necesitamos claramente hacer un buen partido”, explicaba Simeone durante la previa.

Consciente de la situación, el técnico ha sido el primero en tomar la palabra, mostrando su carácter habitual en situaciones adversas. "Siento responsabilidad por la gente y se pasa mal cuando ves que el esfuerzo de los chicos está, la idea no se puede realizar porque no aparecen los goles y en esta etapa nos está costando encontrar los resultados", añade. Y, aunque se muestre a la opinión pública como máximo responsable de la situación, también reclama un paso adelante de muchos de sus futbolistas.

Sorloth, Llorente y Koke agradecen el apoyo de la afición desplazada del Atlético de Madrid a Mendizorroza. / ADRIAN RUIZ HIERRO / EFE

Se espera una mejor versión de los rojiblancos tras el toque de atención de su pastor, pero, pese al ímpetu y las ganas de reivindicarse que puedan mostrar sus jugadores, Simeone avisa: "El Villarreal juega un estilo muy definido, su entrenador trabaja en el 4-4-2 casi a la perfección, contragolpeador, con gente rápida... Nos vamos a enfrentar a un equipo que ejemplifica muy bien un esquema que hemos utilizado mucho y es muy conocido por nosotros".

Las bajas de Almada y Baena

Con la lesión de Thiago Almada en la cita con la selección argentina, Simeone pierde a sus dos hombres de segunda línea más efectivos. El mejor tramo de la temporada del Atlético hasta la fecha llegó con Baena y Almada sobre el césped, durante la primera mitad del partido ante el RCD Espanyol. Ambos fueron sustituidos en un doble cambio y el equipo perdió el rumbo y, por ende, el partido ante el conjunto catalán.

Las lesiones obligan a Simeone a experimentar una fórmula que dote al equipo de aire fresco. Estos dos futbolistas, más allá del encuentro ante el Villarreal, serán baja para partidos de máximo nivel como el derbi ante el Real Madrid o la visita a Anfield en el estreno de la Champions League. Baena, cuando parecía recuperarse de sus molestias físicas, tuvo que ser operado de urgencia por apendicitis, mientras que el argentino sufre una lesión muscular en la pierna derecha.

Con un Guiliano que se antoja intocable en banda derecha, el técnico argentino se verá obligado a probar a su compatriota Nico González en el costado izquierdo, debutando de esta forma con la camiseta del Atlético de Madrid. En el último entrenamiento completado en la ciudad deportiva rojiblanca, Simeone habría probado la presencia de Koke en el centro del campo, por delante de futbolistas como Johnny Cardoso y Gallagher. A esto se suma la inclusión de Griezmann en la punta de ataque. Simeone ha ejercido una llamada a filas tras los últimos resultados y parece recurrir a la vieja guardia para salir de una situación que puede recrudecerse si no consigue sumar tres puntos en el próximo encuentro ante el Villarreal.