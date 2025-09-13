ACCIDENTE DE TRÁFICO
Muere un motorista de 51 años tras chocar contra una mediana en la A-6 en Collado Villalba
El motorista sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y los sanitarios solo pudieron certificar su muerte en el lugar del accidente
Un hombre de 51 años ha fallecido en la madrugada de este sábado después de colisionar con la motocicleta que conducía contra una mediana en el kilómetro 38 de la A-6, a la altura de Collado Villalba (Madrid).
Según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico severo. Los sanitarios del Summa 112 solo pudieron confirmar el fallecimiento a su llegada al lugar del accidente.
Fuentes de emergencias precisan que no había más vehículos implicados en el siniestro, que se produjo en sentido entrada a Collado Villalba. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas.
