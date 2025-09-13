Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

CICLISMO

La Vuelta a España llega a Madrid, en directo: fuerte despliegue de seguridad por las protestas contra Israel

La capital acoge la última etapa de la ronda ciclista con medidas policiales excepcionales para evitar incidentes en las manifestaciones convocadas

Imagen de archivo. La Vuelta 2025. Última etapa en Madrid.

Imagen de archivo. La Vuelta 2025. Última etapa en Madrid. / Ayuntamiento de Madrid

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

Madrid recibe este domingo la última etapa de la Vuelta a España 2025 en un clima excepcional de seguridad. La Delegación del Gobierno ha desplegado un operativo especial ante las protestas convocadas contra Israel, que coinciden con la llegada de los ciclistas a la capital. La jornada combina el ambiente festivo del deporte con la tensión política y social, mientras varias carreteras de la Comunidad de Madrid registran restricciones y cortes de tráfico por el recorrido de la ronda ciclista.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ayuso anuncia que los concebidos no nacidos contarán como miembros de la unidad familiar en las ayudas de la Comunidad
  2. Defensa prepara su 'hito urbano' en Madrid: un edificio de 18 plantas para 'centralizar' oficinas en Nuevos Ministerios
  3. Madrid empieza a cobrar la tasa de basuras: cuánto costará en cada barrio, quién está obligado y bonificaciones
  4. Barajas, ante una huelga indefinida en los controles de pasajeros: 'Hace 25 años, un vigilante de seguridad del aeropuerto cobraba 800 euros más que ahora
  5. La mejor orquesta de España actuará en Madrid en septiembre: fecha confirmada
  6. Inquebrantable Manuel Carrasco: una fiesta salvaje en Madrid que te perdiste por tus prejuicios
  7. Estas son las carreteras que estarán cortadas en Madrid por la Vuelta Ciclista: cuidado con los siguientes tramos
  8. La segunda fase de obras en la línea 6 de Metro sorprende a los usuarios en Moncloa: confusión en los andenes y problemas para encontrar el bus sustitutorio

La Vuelta recorta 5 km la última etapa por 'motivos de circulación'

La Vuelta recorta 5 km la última etapa por 'motivos de circulación'

La presidenta del PP de Vizcaya y el secretario general dejan sus puestos y una gestora asumirá la dirección del partido

La presidenta del PP de Vizcaya y el secretario general dejan sus puestos y una gestora asumirá la dirección del partido

Podemos llama al boicot del final de la Vuelta en Madrid y Belarra participará en las protestas propalestinas

Podemos llama al boicot del final de la Vuelta en Madrid y Belarra participará en las protestas propalestinas

Moros y Cristianos toman Murcia para el Gran Desfile

Moros y Cristianos toman Murcia para el Gran Desfile

La oposición albanesa tilda de "inconstitucional" el nombramiento de una IA como "ministra"

La oposición albanesa tilda de "inconstitucional" el nombramiento de una IA como "ministra"

¿Hacia dónde va Nepal? Incertidumbre e ilusión tras el estallido de los jóvenes contra la gerontocracia corrupta e inepta

¿Hacia dónde va Nepal? Incertidumbre e ilusión tras el estallido de los jóvenes contra la gerontocracia corrupta e inepta

Fallece un trabajador de 39 años en un accidente laboral en una obra en Barajas

Fallece un trabajador de 39 años en un accidente laboral en una obra en Barajas

La Vuelta a España llega a Madrid, en directo: fuerte despliegue de seguridad por las protestas contra Israel

La Vuelta a España llega a Madrid, en directo: fuerte despliegue de seguridad por las protestas contra Israel