Madrid destina 503.000 euros a la gestión de los centros de educación ambiental de Leganés

La inversión, un 16% superior al contrato anterior, financiará personal, mantenimiento y actividades vinculadas al proyecto Arco Verde

Centro de educación ambiental Polvoranca.

Centro de educación ambiental Polvoranca. / Comunidad de Madrid

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

La Comunidad de Madrid ha aprobado una inversión de 503.094 euros para la gestión de los Centros de Educación Ambiental (CEA) de Polvoranca y Bosquesur, situados en Leganés. El contrato, con vigencia de 12 meses a partir del próximo 1 de noviembre, incrementa en un 16% el presupuesto respecto al acuerdo anterior, que finaliza el 31 de octubre.

El nuevo convenio cubrirá los gastos de personal —un coordinador y diez educadores—, así como los derivados del mantenimiento de las instalaciones, las actividades de uso público y la elaboración de materiales didácticos e informativos.

Fomento del proyecto Arco Verde

El objetivo es impulsar el proyecto Arco Verde, iniciativa regional que busca conectar espacios naturales y promover la educación ambiental. En este marco, se desarrollarán actividades destinadas a profesores y escolares, al público general que visita los centros —especialmente en fines de semana y festivos— y a la población local de municipios como Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles y Parla.

Las actividades estarán orientadas a favorecer el conocimiento de la biodiversidad en entornos urbanos y periurbanos, analizar los problemas que afectan a su conservación y difundir medidas para su protección y restauración.

El CEA Polvoranca cuenta con salas de exposiciones, aula-biblioteca, huerto colectivo y diferentes áreas temáticas del parque, como el jardín de rocas, vegetación madrileña, parque botánico o arboreto de especies singulares.

Por su parte, el CEA Bosquesur dispone de una sala polivalente, huerto didáctico, zonas botánicas, charca de anfibios y un umbráculo forestal. También incluye un espacio en forma de silueta de la Comunidad de Madrid que permite recrear una maqueta con vegetación viva.

