INVERSIÓN
Madrid destina 503.000 euros a la gestión de los centros de educación ambiental de Leganés
La inversión, un 16% superior al contrato anterior, financiará personal, mantenimiento y actividades vinculadas al proyecto Arco Verde
La Comunidad de Madrid ha aprobado una inversión de 503.094 euros para la gestión de los Centros de Educación Ambiental (CEA) de Polvoranca y Bosquesur, situados en Leganés. El contrato, con vigencia de 12 meses a partir del próximo 1 de noviembre, incrementa en un 16% el presupuesto respecto al acuerdo anterior, que finaliza el 31 de octubre.
El nuevo convenio cubrirá los gastos de personal —un coordinador y diez educadores—, así como los derivados del mantenimiento de las instalaciones, las actividades de uso público y la elaboración de materiales didácticos e informativos.
Fomento del proyecto Arco Verde
El objetivo es impulsar el proyecto Arco Verde, iniciativa regional que busca conectar espacios naturales y promover la educación ambiental. En este marco, se desarrollarán actividades destinadas a profesores y escolares, al público general que visita los centros —especialmente en fines de semana y festivos— y a la población local de municipios como Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles y Parla.
Las actividades estarán orientadas a favorecer el conocimiento de la biodiversidad en entornos urbanos y periurbanos, analizar los problemas que afectan a su conservación y difundir medidas para su protección y restauración.
El CEA Polvoranca cuenta con salas de exposiciones, aula-biblioteca, huerto colectivo y diferentes áreas temáticas del parque, como el jardín de rocas, vegetación madrileña, parque botánico o arboreto de especies singulares.
Por su parte, el CEA Bosquesur dispone de una sala polivalente, huerto didáctico, zonas botánicas, charca de anfibios y un umbráculo forestal. También incluye un espacio en forma de silueta de la Comunidad de Madrid que permite recrear una maqueta con vegetación viva.
