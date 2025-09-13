Madrid denunciará los actos violentos que interrumpieron la etapa de La Vuelta

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado que presentará denuncia y emprenderá las acciones legales “oportunas” contra los responsables de los incidentes ocurridos este sábado durante la etapa de la Vuelta Ciclista a España entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo. El Ejecutivo regional calificó los hechos como “actos violentos” y advirtió de que pondrán todos los medios para que “no vuelvan a repetirse”.

“Cualquier tipo de manifestación o reivindicación deja de ser legítima cuando se usan medios violentos y se pone en riesgo la vida de corredores o aficionados, como ha ocurrido hoy”, señaló la Comunidad de Madrid en un comunicado.

Sentada en plena carretera

Un grupo de alrededor de 100 personas interrumpió el recorrido a 18 kilómetros de meta con una sentada que obligó a detener la caravana de vehículos y a los ciclistas a esquivar a los manifestantes por ambos laterales de la vía. El incidente se produjo poco antes de la subida al Puerto de Navacerrada.

Los corredores escapados ya habían superado el punto del bloqueo, pero los perseguidores se vieron obligados a abrirse paso entre coches de equipo y vehículos de la organización mientras las fuerzas de seguridad trabajaban para despejar la carretera.

Recorte del recorrido en Cercedilla

En paralelo, una concentración de manifestantes propalestinos en Cercedilla, entre los que se encontraban la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la eurodiputada Irene Montero, llevó a la organización a modificar ligeramente el trazado para evitar el paso por esta localidad madrileña.

La decisión afectó a un esprint intermedio previsto en el municipio, por lo que los corredores escapados fueron desviados hacia la localidad de Los Molinos.