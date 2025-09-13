Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESOS

Al menos 14 heridos en una explosión registrada en el bar 'Mis Tesoros' de Puente de Vallecas

La deflagración se produjo en el establecimiento ‘Mis Tesoros’ y obligó a desalojar y cortar la calle Manuel Maroto

Imagen de la explosión.

Imagen de la explosión.

Javier Niño González

Madrid

Al menos 14 personas han resultado heridas, una de ellas en estado grave, tras la explosión registrada este sábado en un bar de Puente de Vallecas (Madrid). La deflagración ha afectado también al edificio de viviendas situado sobre el local.

La explosión se produjo en el bar Mis Tesoros, en la calle Manuel Maroto, y provocó daños en la estructura del inmueble superior, según informó Emergencias Madrid.

Al lugar acudieron 13 unidades de Samur-Protección Civil y 17 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, además de recursos del SUMMA 112. Los equipos de emergencias continúan trabajando en el desescombro del establecimiento y en la revisión de la estabilidad del edificio.

La Policía Municipal mantiene cortado el tráfico en la zona mientras se desarrollan las labores de seguridad y control.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ayuso anuncia que los concebidos no nacidos contarán como miembros de la unidad familiar en las ayudas de la Comunidad
  2. Defensa prepara su 'hito urbano' en Madrid: un edificio de 18 plantas para 'centralizar' oficinas en Nuevos Ministerios
  3. Madrid empieza a cobrar la tasa de basuras: cuánto costará en cada barrio, quién está obligado y bonificaciones
  4. Barajas, ante una huelga indefinida en los controles de pasajeros: 'Hace 25 años, un vigilante de seguridad del aeropuerto cobraba 800 euros más que ahora
  5. La mejor orquesta de España actuará en Madrid en septiembre: fecha confirmada
  6. Inquebrantable Manuel Carrasco: una fiesta salvaje en Madrid que te perdiste por tus prejuicios
  7. Estas son las carreteras que estarán cortadas en Madrid por la Vuelta Ciclista: cuidado con los siguientes tramos
  8. La segunda fase de obras en la línea 6 de Metro sorprende a los usuarios en Moncloa: confusión en los andenes y problemas para encontrar el bus sustitutorio

Al menos 14 heridos en una explosión registrada en el bar 'Mis Tesoros' de Puente de Vallecas

Al menos 14 heridos en una explosión registrada en el bar 'Mis Tesoros' de Puente de Vallecas

Día Mundial del Chocolate: cómo hacer los mejores postres de chocolate

Día Mundial del Chocolate: cómo hacer los mejores postres de chocolate

Marc Márquez provoca la algarabia de los ídolos de Rossi al caerse en Misano

Marc Márquez provoca la algarabia de los ídolos de Rossi al caerse en Misano

Trump ofrece imponer sanciones de calado a Rusia si todos los países de la OTAN cesan la compra de petróleo ruso

Trump ofrece imponer sanciones de calado a Rusia si todos los países de la OTAN cesan la compra de petróleo ruso

LaLiga EA Sports: Real Sociedad - Real Madrid, en directo

LaLiga EA Sports: Real Sociedad - Real Madrid, en directo

Sepsis, la asesina silenciosa: 17.000 muertes al año en España por una enfermedad que pocos conocen

Sepsis, la asesina silenciosa: 17.000 muertes al año en España por una enfermedad que pocos conocen

Dimiten los líderes provinciales del PP en Girona y Tarragona

Dimiten los líderes provinciales del PP en Girona y Tarragona

Última etapa de la Vuelta Ciclista 2025 en Madrid: guía de movilidad con cortes de tráfico y metro cerrado

Última etapa de la Vuelta Ciclista 2025 en Madrid: guía de movilidad con cortes de tráfico y metro cerrado