SUCESOS
Al menos 14 heridos en una explosión registrada en el bar 'Mis Tesoros' de Puente de Vallecas
La deflagración se produjo en el establecimiento ‘Mis Tesoros’ y obligó a desalojar y cortar la calle Manuel Maroto
Al menos 14 personas han resultado heridas, una de ellas en estado grave, tras la explosión registrada este sábado en un bar de Puente de Vallecas (Madrid). La deflagración ha afectado también al edificio de viviendas situado sobre el local.
La explosión se produjo en el bar Mis Tesoros, en la calle Manuel Maroto, y provocó daños en la estructura del inmueble superior, según informó Emergencias Madrid.
Al lugar acudieron 13 unidades de Samur-Protección Civil y 17 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, además de recursos del SUMMA 112. Los equipos de emergencias continúan trabajando en el desescombro del establecimiento y en la revisión de la estabilidad del edificio.
La Policía Municipal mantiene cortado el tráfico en la zona mientras se desarrollan las labores de seguridad y control.
- Ayuso anuncia que los concebidos no nacidos contarán como miembros de la unidad familiar en las ayudas de la Comunidad
- Defensa prepara su 'hito urbano' en Madrid: un edificio de 18 plantas para 'centralizar' oficinas en Nuevos Ministerios
- Madrid empieza a cobrar la tasa de basuras: cuánto costará en cada barrio, quién está obligado y bonificaciones
- Barajas, ante una huelga indefinida en los controles de pasajeros: 'Hace 25 años, un vigilante de seguridad del aeropuerto cobraba 800 euros más que ahora
- La mejor orquesta de España actuará en Madrid en septiembre: fecha confirmada
- Inquebrantable Manuel Carrasco: una fiesta salvaje en Madrid que te perdiste por tus prejuicios
- Estas son las carreteras que estarán cortadas en Madrid por la Vuelta Ciclista: cuidado con los siguientes tramos
- La segunda fase de obras en la línea 6 de Metro sorprende a los usuarios en Moncloa: confusión en los andenes y problemas para encontrar el bus sustitutorio