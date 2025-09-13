MADRID
Fallece un trabajador de 39 años en un accidente laboral en una obra en Barajas
El oficial de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, José María Nadal, y la jefa de guardia de SUMMA112, Patricia Blanco, ofrecieron declaraciones en el lugar del accidente
Un hombre de 39 años ha fallecido este viernes en un accidente laboral ocurrido en una obra en la calle Alhaurín, en el distrito madrileño de Barajas.
Según ha informado el servicio de emergencias SUMMA112, la víctima quedó atrapada entre la plataforma elevadora en la que trabajaba y una viga metálica de la estructura del edificio en construcción. El impacto le provocó un politraumatismo, con lesiones craneoencefálicas y abdominales severas, que resultaron mortales.
Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid lograron rescatar el cuerpo a seis metros de altura. Pese a la rápida intervención de los sanitarios, únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del trabajador.
En la investigación del accidente participaron de manera conjunta tanto la Policía Municipal de Madrid como la Policía Nacional, con el fin de esclarecer las circunstancias del suceso.
