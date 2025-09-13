Exposición Disney Madrid 2025: un viaje por los clásicos y las nuevas sagas de Pixar, Marvel y Star Wars

La magia de Disney se instala en Madrid con una cita cultural inédita. La Fundación Canal acoge Disney: The Exhibition, una exposición que reúne más de 250 piezas originales procedentes de los archivos de Walt Disney, entre bocetos, vestuario, decorados, atrezo y objetos emblemáticos de la factoría. La muestra invita a los visitantes a recorrer casi un siglo de historia del estudio a través de sus películas más memorables.

Un recorrido por nueve galerías temáticas

La exposición está organizada en nueve espacios expositivos, cada uno dedicado a una etapa creativa de Disney. El recorrido comienza con Blancanieves y los siete enanitos (1937), la primera película animada de la compañía, y llega hasta Encanto (2021), premiada con el Óscar a mejor película de animación.

Disney: The Exhibition. / Disney: The Exhibition

Además de los grandes clásicos, el público podrá disfrutar de piezas vinculadas a producciones de Pixar, Star Wars y Marvel, tres de las franquicias más exitosas que forman parte del conglomerado Disney. Estos espacios permiten entender cómo la compañía ha sabido reinventarse y expandir su universo narrativo para nuevas generaciones.

Entre los objetos destacados se encuentran vestuarios originales, material de rodaje, bocetos de personajes icónicos y lo que los organizadores definen como "joyas de la corona" de los Archivos de Disney.

La experiencia Disney en Madrid

El objetivo de la exposición es ofrecer una experiencia inmersiva y familiar, en la que tanto adultos como niños puedan redescubrir escenas, personajes y recuerdos asociados al imaginario Disney.

"La cantidad de detalles y dedicación me atrapó desde el principio", señaló Bob Gurr, reconocido como "leyenda Disney" por su contribución al diseño de atracciones de los parques temáticos. Becky Cline, directora de los Archivos, subrayó: "Necesité cada centímetro de espacio para contar la historia".

La muestra también invita a reflexionar sobre el legado de Walt Disney como narrador y creador de un universo que ha trascendido generaciones, apoyado en la idea de progreso continuo y en la innovación artística y tecnológica.

Un plan cultural y familiar en Madrid

La llegada de Disney: The Exhibition convierte a Madrid en un nuevo punto de encuentro para los amantes del cine y la animación. La muestra se suma a la agenda de exposiciones en Madrid y supone una oportunidad para familias, turistas y seguidores de la compañía de descubrir en primera persona cómo se gestaron algunas de las películas más influyentes de la cultura popular.

Con más de 250 piezas originales y un diseño expositivo pensado para la inmersión, la exposición permite al visitante revivir la evolución creativa de Disney y celebrar un legado que continúa marcando a generaciones enteras.