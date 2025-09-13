FUNDACIÓN CANAL
Exposición Disney Madrid 2025: un viaje por los clásicos y las nuevas sagas de Pixar, Marvel y Star Wars
La Fundación Canal exhibe más de 250 piezas originales de los Archivos de Walt Disney, desde vestuario y bocetos de clásicos como ‘Blancanieves’ hasta producciones recientes de Pixar, Marvel y Star Wars
La magia de Disney se instala en Madrid con una cita cultural inédita. La Fundación Canal acoge Disney: The Exhibition, una exposición que reúne más de 250 piezas originales procedentes de los archivos de Walt Disney, entre bocetos, vestuario, decorados, atrezo y objetos emblemáticos de la factoría. La muestra invita a los visitantes a recorrer casi un siglo de historia del estudio a través de sus películas más memorables.
Un recorrido por nueve galerías temáticas
La exposición está organizada en nueve espacios expositivos, cada uno dedicado a una etapa creativa de Disney. El recorrido comienza con Blancanieves y los siete enanitos (1937), la primera película animada de la compañía, y llega hasta Encanto (2021), premiada con el Óscar a mejor película de animación.
Además de los grandes clásicos, el público podrá disfrutar de piezas vinculadas a producciones de Pixar, Star Wars y Marvel, tres de las franquicias más exitosas que forman parte del conglomerado Disney. Estos espacios permiten entender cómo la compañía ha sabido reinventarse y expandir su universo narrativo para nuevas generaciones.
Entre los objetos destacados se encuentran vestuarios originales, material de rodaje, bocetos de personajes icónicos y lo que los organizadores definen como "joyas de la corona" de los Archivos de Disney.
La experiencia Disney en Madrid
El objetivo de la exposición es ofrecer una experiencia inmersiva y familiar, en la que tanto adultos como niños puedan redescubrir escenas, personajes y recuerdos asociados al imaginario Disney.
"La cantidad de detalles y dedicación me atrapó desde el principio", señaló Bob Gurr, reconocido como "leyenda Disney" por su contribución al diseño de atracciones de los parques temáticos. Becky Cline, directora de los Archivos, subrayó: "Necesité cada centímetro de espacio para contar la historia".
La muestra también invita a reflexionar sobre el legado de Walt Disney como narrador y creador de un universo que ha trascendido generaciones, apoyado en la idea de progreso continuo y en la innovación artística y tecnológica.
Un plan cultural y familiar en Madrid
La llegada de Disney: The Exhibition convierte a Madrid en un nuevo punto de encuentro para los amantes del cine y la animación. La muestra se suma a la agenda de exposiciones en Madrid y supone una oportunidad para familias, turistas y seguidores de la compañía de descubrir en primera persona cómo se gestaron algunas de las películas más influyentes de la cultura popular.
Con más de 250 piezas originales y un diseño expositivo pensado para la inmersión, la exposición permite al visitante revivir la evolución creativa de Disney y celebrar un legado que continúa marcando a generaciones enteras.
Información práctica de Disney: The Exhibition
- Lugar: Fundación Canal (Paseo de la Castellana 214, Chamartín, Madrid).
- Horario: martes a viernes de 11:00 a 21:00; sábados y domingos de 10:00 a 21:00; lunes cerrado.
- Acceso en transporte público: Metro Plaza de Castilla (L1, L9, L10), Cercanías Chamartín, varias líneas de autobús (5, 27, 42, 49, 66, 67, 70, 80, 107, 124, 129, 134, 147, 149, 229, N20 y N21) y estación Bicimad 209.
- Aparcamiento: zonas verdes de estacionamiento regulado y parkings privados cercanos.
- Entradas: disponibles en la página oficial de la exposición.
- Ayuso anuncia que los concebidos no nacidos contarán como miembros de la unidad familiar en las ayudas de la Comunidad
- Defensa prepara su 'hito urbano' en Madrid: un edificio de 18 plantas para 'centralizar' oficinas en Nuevos Ministerios
- Barajas, ante una huelga indefinida en los controles de pasajeros: 'Hace 25 años, un vigilante de seguridad del aeropuerto cobraba 800 euros más que ahora
- La mejor orquesta de España actuará en Madrid en septiembre: fecha confirmada
- Madrid empieza a cobrar la tasa de basuras: cuánto costará en cada barrio, quién está obligado y bonificaciones
- Inquebrantable Manuel Carrasco: una fiesta salvaje en Madrid que te perdiste por tus prejuicios
- Estas son las carreteras que estarán cortadas en Madrid por la Vuelta Ciclista: cuidado con los siguientes tramos
- La segunda fase de obras en la línea 6 de Metro sorprende a los usuarios en Moncloa: confusión en los andenes y problemas para encontrar el bus sustitutorio