Condenado a un año y ocho meses de cárcel en Madrid por intentar robar bicicletas en un bloque de pisos

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un año y ocho meses de prisión a un hombre reincidente por un delito de robo con fuerza en grado de tentativa. El acusado, con varios antecedentes, fue sorprendido en julio de 2023 por un vecino cuando intentaba sustraer bicicletas en un bloque de viviendas de la capital.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el condenado, identificado como Pablo J., deberá además indemnizar a la comunidad de propietarios con 302,50 euros por los desperfectos ocasionados, salvo que ya hubieran sido cubiertos por la compañía de seguros.

Los hechos

El tribunal considera probado que el 16 de julio de 2023 el acusado forzó la reja de un inmueble con un gato hidráulico para acceder al cuarto donde se guardaban las bicicletas. Su intento de robo fue frustrado gracias a la intervención de un vecino, que lo sorprendió in fraganti y alertó a la Policía.

La Sala ha valorado especialmente el testimonio del testigo, quien identificó “sin género de dudas” al acusado como el autor de los hechos, mostrando incluso a los agentes una fotografía del mismo almacenada en su teléfono móvil.

Reincidencia y condena

Los magistrados subrayan en la resolución que el procesado acumula cinco condenas previas por delitos similares, lo que evidencia, según la sentencia, “una tendencia reiterativa al delito”.

La condena se ha dictado en aplicación del artículo 235 del Código Penal, que establece agravantes para quienes cometen robo con fuerza tras haber sido condenados ejecutoriamente en varias ocasiones por el mismo tipo de delito.