SUCESOS
Una "concentración de gases" causó la explosión en el bar de Puente de Vallecas
El lugar de la explosión en Vallecas: así es el bar 'Mis Tesoros', más de una década ofreciendo cocina peruana en Madrid
Una concentración de gases provocó este sábado la explosión registrada en el bar 'Mis Tesoros', en el distrito madrileño de Vallecas, que se saldó con 25 heridos, tres en estado grave y dos con pronóstico potencialmente grave. Los más afectados fueron trasladados a los hospitales de La Paz y 12 de Octubre, según informó Emergencias Madrid.
Daños estructurales en el edificio
El jefe de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Marín, explicó que la deflagración ha afectado “gravemente” a una superficie de unos 50-60 metros cuadrados en la estructura de hormigón y acero del edificio donde se encuentra el establecimiento. “El edificio ahora mismo está inestable (...) el grado de inestabilidad lo valorarán los técnicos y, en función de ello, se decidirán las actuaciones de consolidación estructural”, señaló.
La zona más dañada corresponde al acceso al portal de las viviendas superiores, lo que impide que los vecinos puedan entrar o salir del inmueble pese a que algunas viviendas no presentan daños directos.
Vecinos desalojados y realojados
La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, se desplazó hasta el lugar y confirmó que los residentes de las nueve viviendas del edificio serán realojados “al menos durante algunos días” debido a las afecciones estructurales, especialmente en el forjado entre la planta baja y la primera.
Sanz descartó que hubiera personas atrapadas, después de que los bomberos retiraran escombros y la Unidad Canina completara la inspección. “Son unos momentos complicados al principio y es difícil establecer unos números que sean fijos”, advirtió en relación con el balance provisional de víctimas.
Operativo de emergencia
Al lugar acudieron 13 dotaciones de Samur-PC, 18 equipos de Bomberos, incluida la Unidad Canina, y varias unidades del SUMMA 112. La Policía Municipal desplegó drones de la Sección de Apoyo Aéreo para evaluar daños y reguló el tráfico en la zona, que permanece cortada por seguridad.
