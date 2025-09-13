Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Quieres viajar a Estrasburgo o Bruselas? La Comunidad de Madrid convoca el I Premio de literatura infantil sobre la Unión Europea

El concurso 'Cuéntame la UE', dirigido a autores de literatura infantil, premiará relatos originales con viajes a Estrasburgo, Bruselas y ciudades españolas de gran tradición cultural

Imagen de archivo de niños leyendo cuentos.

Andrea San Martín

Madrid

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha la primera edición del Premio de literatura infantil Cuéntame la UE, un concurso destinado a fomentar entre los escolares el conocimiento de la Unión Europea (UE), su historia, valores e instituciones. El certamen está dirigido a autores de literatura infantil residentes en la región y mayores de edad, que podrán presentar relatos originales en dos categorías:

  • Pequeños: cuentos para niños de entre 6 y 8 años (1º a 3º de Primaria).
  • Mayores: cuentos para niños de entre 8 y 12 años (4º a 6º de Primaria).

Relatos como material didáctico

Las obras deberán abordar temas como la historia y riqueza cultural de los Estados miembros, las ventajas de ser europeo, las instituciones comunitarias o cualquier otro aspecto relacionado con la UE. Los textos seleccionados se emplearán como material de cuentacuentos en colegios, bibliotecas y centros culturales de la región.

El jurado valorará la originalidad, creatividad y calidad literaria de los relatos. Habrá un primer, segundo y tercer premio en cada categoría.

Cartel 'Cuéntame la UE': primer premio de literatura infantil

Cartel 'Cuéntame la UE': primer premio de literatura infantil / Comunidad de Madrid

Viaje cultural para los ganadores

Los ganadores disfrutarán de un viaje a Estrasburgo y Bruselas, donde podrán conocer de primera mano las instituciones europeas, así como a distintas ciudades españolas con tradición cultural, entre ellas Salamanca, Santiago de Compostela o San Sebastián.

La iniciativa está promovida por la Dirección General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea. Toda la información sobre las bases del concurso puede consultarse en la web oficial de la Comunidad de Madrid aquí.

