EDUCACIÓN
¿Quieres viajar a Estrasburgo o Bruselas? La Comunidad de Madrid convoca el I Premio de literatura infantil sobre la Unión Europea
El concurso 'Cuéntame la UE', dirigido a autores de literatura infantil, premiará relatos originales con viajes a Estrasburgo, Bruselas y ciudades españolas de gran tradición cultural
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha la primera edición del Premio de literatura infantil Cuéntame la UE, un concurso destinado a fomentar entre los escolares el conocimiento de la Unión Europea (UE), su historia, valores e instituciones. El certamen está dirigido a autores de literatura infantil residentes en la región y mayores de edad, que podrán presentar relatos originales en dos categorías:
- Pequeños: cuentos para niños de entre 6 y 8 años (1º a 3º de Primaria).
- Mayores: cuentos para niños de entre 8 y 12 años (4º a 6º de Primaria).
Relatos como material didáctico
Las obras deberán abordar temas como la historia y riqueza cultural de los Estados miembros, las ventajas de ser europeo, las instituciones comunitarias o cualquier otro aspecto relacionado con la UE. Los textos seleccionados se emplearán como material de cuentacuentos en colegios, bibliotecas y centros culturales de la región.
El jurado valorará la originalidad, creatividad y calidad literaria de los relatos. Habrá un primer, segundo y tercer premio en cada categoría.
Viaje cultural para los ganadores
Los ganadores disfrutarán de un viaje a Estrasburgo y Bruselas, donde podrán conocer de primera mano las instituciones europeas, así como a distintas ciudades españolas con tradición cultural, entre ellas Salamanca, Santiago de Compostela o San Sebastián.
La iniciativa está promovida por la Dirección General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea. Toda la información sobre las bases del concurso puede consultarse en la web oficial de la Comunidad de Madrid aquí.
- Ayuso anuncia que los concebidos no nacidos contarán como miembros de la unidad familiar en las ayudas de la Comunidad
- Defensa prepara su 'hito urbano' en Madrid: un edificio de 18 plantas para 'centralizar' oficinas en Nuevos Ministerios
- Madrid empieza a cobrar la tasa de basuras: cuánto costará en cada barrio, quién está obligado y bonificaciones
- Barajas, ante una huelga indefinida en los controles de pasajeros: 'Hace 25 años, un vigilante de seguridad del aeropuerto cobraba 800 euros más que ahora
- La mejor orquesta de España actuará en Madrid en septiembre: fecha confirmada
- Inquebrantable Manuel Carrasco: una fiesta salvaje en Madrid que te perdiste por tus prejuicios
- Estas son las carreteras que estarán cortadas en Madrid por la Vuelta Ciclista: cuidado con los siguientes tramos
- La segunda fase de obras en la línea 6 de Metro sorprende a los usuarios en Moncloa: confusión en los andenes y problemas para encontrar el bus sustitutorio