¿Quieres viajar a Estrasburgo o Bruselas? La Comunidad de Madrid convoca el I Premio de literatura infantil sobre la Unión Europea

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha la primera edición del Premio de literatura infantil Cuéntame la UE, un concurso destinado a fomentar entre los escolares el conocimiento de la Unión Europea (UE), su historia, valores e instituciones. El certamen está dirigido a autores de literatura infantil residentes en la región y mayores de edad, que podrán presentar relatos originales en dos categorías:

Pequeños: cuentos para niños de entre 6 y 8 años (1º a 3º de Primaria).

Mayores: cuentos para niños de entre 8 y 12 años (4º a 6º de Primaria).

Relatos como material didáctico

Las obras deberán abordar temas como la historia y riqueza cultural de los Estados miembros, las ventajas de ser europeo, las instituciones comunitarias o cualquier otro aspecto relacionado con la UE. Los textos seleccionados se emplearán como material de cuentacuentos en colegios, bibliotecas y centros culturales de la región.

El jurado valorará la originalidad, creatividad y calidad literaria de los relatos. Habrá un primer, segundo y tercer premio en cada categoría.

Cartel 'Cuéntame la UE': primer premio de literatura infantil / Comunidad de Madrid

Viaje cultural para los ganadores

Los ganadores disfrutarán de un viaje a Estrasburgo y Bruselas, donde podrán conocer de primera mano las instituciones europeas, así como a distintas ciudades españolas con tradición cultural, entre ellas Salamanca, Santiago de Compostela o San Sebastián.

La iniciativa está promovida por la Dirección General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea. Toda la información sobre las bases del concurso puede consultarse en la web oficial de la Comunidad de Madrid aquí.