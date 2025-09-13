El lugar de la explosión en Vallecas: así es el bar 'Mis Tesoros', más de una década ofreciendo cocina peruana en Madrid

El Bar Restaurante Mis Tesoros, situado en la Calle Manuel Maroto 3 y que este sábado ha registrado una explosión con más de 20 personas heridas, abrió sus puertas en 2010 y desde entonces se ha consolidado como un espacio de referencia para quienes buscan acercarse a la gastronomía peruana en la capital. El local ofrece un menú basado en recetas tradicionales y en un estilo de cocina casera que conecta con las raíces de su equipo.

Una carta marcada por la tradición criolla

El establecimiento presenta una propuesta que incluye platos típicos como el ají de gallina, el ceviche mixto o el lomo saltado, además de opciones más contemporáneas que se han incorporado a lo largo de los años. La combinación de recetas criollas y chifa (fusión peruano-china) es una de las características que más atraen a su clientela.

Variedad y continuidad en el menú

La carta no se limita a platos principales: también se pueden encontrar entrantes como la causa limeña o la papa rellena, así como postres clásicos de la repostería peruana, entre ellos la mazamorra morada y la tarta de tres leches. Esta oferta permite cubrir diferentes momentos de consumo, desde comidas familiares hasta encuentros de fin de semana.

Un espacio de carácter familiar

El restaurante se define como un lugar de ambiente cercano, con un enfoque en la atención personal al cliente. La decoración sencilla y la atmósfera cotidiana refuerzan la idea de un espacio que busca mantener un aire doméstico más que sofisticado.