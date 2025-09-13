Ayuso utiliza el Debate del Estado de la Región para proyectar Madrid como receta contra Sánchez

Transcurridas las dos jornadas del Debate del Estado de la Región, toca medir su alcance. No es cierto que este jueves y este viernes no se haya hablado de Madrid en la Asamblea. Se ha discutido, mucho, sobre Gaza, sobre Miami y hasta sobre la dictadura argentina. Pero se ha hablado de Madrid. Tal vez de un Madrid "de aurora boreal", como decía el viernes la portavoz socialista, Mar Espinar. Pero la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha hablado de Madrid, de su Madrid, para proyectarlo como receta a seguir contra las políticas de Pedro Sánchez.

Fue explícita en decirlo el jueves, durante su exposición de casi dos horas y media: "Está en nuestras manos ofrecer una alternativa al peor gobierno de la democracia española. Y en eso está el Gobierno de la Comunidad de Madrid". Y en ese sentido fue el principal titular del día. Primera enmienda a Sánchez: Madrid no se acogerá a la quita de deuda autonómica planteada por el Gobierno central. Para remacharlo, el viernes, la mayoría absoluta del PP sirvió para aprobar una resolución llamando a rechazar "la iniciativa del Gobierno central para mutualizar la deuda generada por el independentismo en Cataluña".

Más allá del rechazo a la condonación, buena parte de las 50 medidas anunciadas por Ayuso dibujan un proyecto al contrario del Gobierno central. Tras rechazar el Plan Estatal de Vivienda planteado por Sánchez en la pasada Conferencia de Presidentes, Madrid presenta ahora un nuevo Plan de Choque de Vivienda. En él se apuesta por aumentar la edificabilidad en parcelas destinadas a vivienda protegida y acelerar los planeamientos urbanísticos. Generar oferta. Limitar los precios de los alquileres al amparo de la declaración de zona tensionada prevista en la Ley de Vivienda estatal es anatema para el Ejecutivo regional.

Otro de los aspectos en que Ayuso busca remarcar diferencias con el Gobierno regional es la política fiscal. La presidenta regional volvió a anunciar deducciones impositivas en el marco de una venidera Ley de Apoyo a la Empresa Familiar, así como para establecimientos centenarios o jóvenes que simultaneen sus estudios con un trabajo. Y en un aspecto como la política energética, dentro del margen de competencias de la Comunidad, la presidenta madrileña eleva el pulso por el calendario de cierre de las centrales nucleares anunciando una estrategia para fomentar en la región la investigación en esta fuente de energía.

Ayuso se refuerza así como ariete de la oposición a Sánchez en un momento, además, en que las relaciones entre Génova y Sol parecen más fluidas. Si el pasado viernes, Feijóo dejaba de asistir a la apertura del año judicial para no coincidir con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz y la acompañaba en el mitin de inicio de curso del PP de Madrid en Arganda del Rey, este jueves era el número dos del partido, el secretario general, Miguel Tellado, quien acudía como invitado a la Cámara de Entrevías para arroparla en su intervención.

La presidenta regional ha conseguido estos dos días, además, esquivar uno de los asuntos que se ciernen sobre ella, el procesamiento por fraude fiscal y falsificación documental de su pareja, Alberto González Amador. El mismo jueves se filtraba la declaración ante la jueza que ha instruido el caso de la inspectora de Hacienda que supervisó la investigación fiscal al empresario y que apunta a un aumento de ingresos de dos millones de euros entre los ejercicios de 2019 y 2020 y a la emisión de facturas falsas.

El propio formato del Debate del Estado de la Región la ha favorecido. El jueves, el día que se conocieron los audios, solo intervenía ella. Las portavoces de Más Madrid, Manuela Bergerot, y el PSOE, Mar Espinar, tuvieron que limitarse a hacerse eco de la noticia, y en el caso de Espinar pedir su dimisión, ante los medios en los pasillos de la Asamblea. El viernes sí llevaron el tema al hemiciclo vinculándolo con el ático de Chamberí en que reside la pareja y su tren de vida. Pero Ayuso buscó darle la vuelta tratando de convertirlo en un ataque a su persona. "Nunca ha habido tantas mujeres portavoces en esta Asamblea y el debate nunca había sido tan bajo", aseguraba. "Me dicen con quién tengo que salir y dónde tengo que pasar mis vacaciones". De poco importaba que Bergerot asegurara: "Su vida personal nos da absolutamente igual, lo que nos importa es lo que hace con el dinero público de madrileños y madrileñas". Ayuso aún se permitía responder: "Si quieren seguir hablando de mi vida personal y sentimental, si me alquilo una casa, la vendo, con quién duermo, a quién meto en mi cama, lo que pienso, lo que como, dónde veraneo... De verdad: si quieren saber todo eso, cómprense el ¡Hola!".

En el entorno parlamentario, la presidenta madrileña confronta con suficiencia con portavoces que probablemente no sean sus rivales electorales en 2027 si concurre a las elecciones. Isabel Pérez-Moñino llegó a la portavocía de Vox tras la salida por la puerta de atrás de Rocío Monasterio. En algunos círculos se apunta a que el cartel electoral de Más Madrid será la ministra de Sanidad, Mónica García, desde el PP ya lo dicen abiertamente. Y en el PSOE Mar Espinar asume que su papel es llevar la voz de Óscar López a la Asamblea. Un Óscar López que no ha asomado por la Cámara ninguno de estos dos días. En el entorno más cercano de Ayuso malician, de hecho, que no terminará siendo candidato.