Las ventajas del Carné Joven serán accesibles desde los 12 años en Madrid

El goteo de nuevas medidas de la Comunidad de Madrid para la segunda mitad del mandato no cesa. El Debate sobre el Estado de la Región que se está celebrando desde este jueves se ha convertido en un no parar de anuncios por parte de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. A las 50 iniciativas anunciadas ayer del tirón se han sumado otras nuevas este viernes, entre las que se se incluye la extensión de las ventajas del Carné Joven regional hasta los 12 años.

Tal y como ha avanzado Ayuso durante su intervención del día, los menores madrileños podrán acceder gratuitamente al Carné Joven desde los 12 años, dos antes de lo permitido hasta ahora. La medida entrará en vigor en 2026 y permitirá ampliar la base de beneficiarios de un servicio que ofrece descuentos en cerca de 2.000 establecimientos en ámbitos como formación, transporte, restauración, moda, museos, festivales o parques de atracciones.

Actualmente, son 716.660 jóvenes de entre 14 y 30 años quienes se benefician de este programa en la región, lo que supone un incremento del 6,75% respecto al año anterior. La Comunidad registra una media de 12.300 nuevas altas mensuales y 98.660 en lo que va de 2025, con la mitad de los potenciales beneficiarios ya incorporados.

El Carné Joven madrileño, que este año cumple 36 años, también tiene validez en toda España y Europa y ha sido distinguido recientemente con el Premio a la Excelencia Europea por sus Talleres Formativos X Carné Joven, dentro de los Excellence Awards, explica el Ejecutivo autonómico en una nota.

El único requisito para acceder a este servicio es cumplir con el tramo de edad y ser residente en la región. El carné puede solicitarse de manera gratuita a través de la Cuenta Digital de la Comunidad de Madrid y en cualquiera de los 75 puntos de emisión distribuidos por toda la autonomía.