'The Champions Burger' vuelve a Madrid: esta es la localidad que recibirá al mayor festival de hamburguesas de España

'The Champions Burguer' vuelve a Madrid. San Sebastián de los Reyes acoge desde este viernes y hasta el próximo 21 de septiembre "el mayor festival gastronómico de España" en el entorno del parque Alegra.

Decenas de cocineros llegados de toda España que mostrarán cómo realizan sus elaboraciones en el distrito madrileño, poniéndolas a disposición del público para que puedan probar las propuestas originales que ofrecen. Los asistentes al festival gastronómico podrán votar por su hamburguesa favorita, contribuyendo a elegir a la ganadora.

Hasta el momento, la cita ha pasado por más de 24 localidades españolas y ha reunido a más de dos millones y medio de personas. Además de los prestigiosos cocineros de diferentes puntos de España, en esta parada también habrá representación de los restaurantes de San Sebastián de los Reyes para dar a conocer los productos locales.

La feria gastronómica estará abierta de lunes a jueves entre las 18:00 horas y la medianoche, mientras que de viernes a domingo adelantará la apertura al mediodía.

El mayor festival gastronómico de España

Si no te quieres perder uno de los mejores festivales gastronómicos de España, acude entre el 11 al 21 de septiembre al centro comercial 'The Style Outlets'.

El festival se inaugurará el 12 de septiembre a las 19:00 horas por la alcaldesa de San Sebastián de los Reyes, Lucía Soledad Fernández. También se encenderá el espectacular pórtico luminoso que da la bienvenida al festival en todas las ciudades y que está inspirado en las icónicas carreteras de Estados Unidos.

Tras el encendido, los representantes institucionales, junto con el equipo de 'The Champions Burger' visitarán el festival para conocer de primera mano todos sus detalles y novedades. Este tour se ha convertido en un auténtico éxito al reunir a más de dos millones y medio de personas en las 24 localidades donde ha hecho parada. Y tú, ¿te lo vas a perder?